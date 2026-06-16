Зеленский назвал страны, которые помогут с восстановлением саркофага в Чернобыле и реконструкцией Лавры после нападения РФ

Франция присоединится к восстановлению поврежденного оккупантами саркофага в Чернобыле. В то же время Швейцария будет работать вместе с украинскими специалистами над восстановлением Киево-Печерской лавры.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил Францию и Швейцарию за готовность присоединиться к восстановлению.

По словам Зеленского, французская сторона заявила, что готова принять участие в восстановлении саркофага в Чернобыле.

Отдельно глава государства поблагодарил Швейцарию. Зеленский рассказал, что накануне с президентом страны Ги Пармеленом обсудил вопрос восстановления Лавры. Швейцарская сторона будет работать над этим проектом совместно с украинскими специалистами.

"Хочу поблагодарить Швейцарию. Вчера вечером у меня была встреча с президентом, мы обсудили восстановление Лавры. Они вместе с нашими специалистами будут этим заниматься. Благодарю Швейцарию за такую инициативу и поддержку", – сообщил украинский президент.

Российский удар по Киево-Печерской лавре

В ночь на 15 июня во время очередной атаки на Киев российские войска нанесли удар по территории Киево-Печерской лавры. Беспилотник попал в крышу Успенского собора, в результате чего возник пожар.

По информации ГСЧС, оккупанты дважды атаковали территорию лавры. Возгорание произошло на кровле Успенского собора, где огонь охватил около 800 квадратных метров. Также пожар возник в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади около 1000 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров во французском Эвиане. Глава государства заявил, что все страны-союзники осудили удар по Киево-Печерской лавре, выразив поддержку Украине.

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