Украину разделят как Германию? Климкин озвучил тему, которую кулуарно обсуждает Запад

В экспертных кругах на Западе обсуждается теоретический сценарий, при котором Украина может войти в состав НАТО или Евросоюза до полного освобождения страны и только с подконтрольными Киеву территориями. Оккупированные земли превратятся в "серую зону".

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. Этот сценарий может актуализироваться в случае, "если будет определенная пауза, вызванная либо военной ситуацией, либо другой", – добавил он.

По словам дипломата, в западных экспертных, политических и бизнес кругах обсуждается несколько сценариев относительно Украины, и некоторые из них априори не могут понравиться украинцам. В частности, один из таких вариантов подобен разделу Германии на ФРГ и ГДР, произошедший после Второй мировой войны.

"Обсуждается вариант, который не тождественен Германии, но в определенной степени похож", – рассказал Климкин.

По его убеждению, нельзя представить ситуацию, при которой любой "адекватный украинский политик" подпишет мерное соглашение с Россией "с отказом от наших людей, от наших территорий".

"Я считаю, что в ближайшее время классического мирного соглашения у нас не будет, даже если некоторые из наших союзников будут давить на нас и говорить: давайте вы от чего-то откажитесь, а тогда вам что-то упадет в виде счастья, например, членство в НАТО или в ЕС", – подчеркнул он.

В то же время дипломат не исключил, "что в какой-то момент, если будет определенная пауза, вызванная либо военной ситуацией, либо другой, будет принято решение распространить НАТО или, соответственно, ЕС только на контролируемую территорию, а территория, которую мы не контролируем, останется в серой зоне".

"Это, конечно, будет зависеть от дальнейшего течения войны, от помощи наших союзников, от желания поднимать ставки – ими и нами, и еще от многих вещей. На сегодняшний день это теоретическая дискуссия, она не имеет практической привязки, но это один из вариантов, который обсуждается в западной экспертной среде", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 11-12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, центральной темой которого стала Украина. Лидеры стран Большой Семерки подписали совместную декларацию, предусматривающую комплексную поддержку Украины.