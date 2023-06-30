Украину могут принять в НАТО без ПДЧ: посол США рассказала о перспективах вильнюсского саммита

НАТО приближается к консенсусу по вступлению Украины в Альянс. Этот вопрос будет рассматриваться на предстоящем саммите в Вильнюсе и страны-члены Североатлантического договора обсуждают точную формулировку потенциального членства Украины для заключительного коммюнике этой встречи.

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Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, пишет издание Al Arabya News. По ее словам, Альянс стремится показать, что он двигается "над и за пределы" предыдущего обещания, данного Киеву в 2008 году в Бухаресте.

В настоящее время 31 страна НАТО обсуждает точную формулировку потенциального членства Украины для итогового коммюнике саммита, который пройдет в Вильнюсе уже через две недели. Киев, поддерживаемый союзниками по НАТО в Восточной Европе, призвал взять обязательства на саммите, что Украина присоединится к Альянсу, когда закончится война, развязанная Россией.

По словам Джулианны Смит, одним из вариантов, рассматриваемого странами-членами блока, является разрешение Украине пропустить План действий по членству (ПДЧ).

Посол США в НАТО также сообщила, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о том, чтобы "успокоить украинцев в долгосрочной перспективе и поддерживать динамику помощи, которая осуществлялась за последние 15 месяцев".

Она не сказала, могут ли все же быть сделаны какие-либо конкретные заявления накануне Вильнюсского саммита.

"Когда вы соберете все это вместе, я думаю, это даст украинцам ощущение, что мы их услышали и понимаем, что они искали что-то конкретное", – объяснила Смит.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения о своей дальнейшей интеграции в НАТО, а также гарантии безопасности во время подготовки к членству в Альянсе. Это не касается немедленного членства, а только планов на ближайшую перспективу.

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