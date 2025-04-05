Украину избрали в четыре важных органа ООН: Сибига рассказал, о чем идет речь

Украина получила места сразу в четырех органах системы Организации Объединенных Наций. Это решение стало результатом голосования государств-членов ООН и усилит дипломатические позиции Украины, особенно в условиях российского полномасштабного вторжения.

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Об этом в пятницу, 4 апреля, проинформировал министр иностранных дел Андрей Сибига на своем аккаунте в социальной сети X. Так, наше государство избрано в:

Постоянный форум ООН по коренным народам (UNPFII),

Исполнительный совет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ),

Комиссию по наркотическим веществам (CND),

Объединенную программу ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS),

Кроме того, Сулейман Мамутов был переизбран в Постоянный форум ООН по коренным народам.

"Украину только что избрали в четыре органа ООН: CND, UNAIDS, UNPFII и Исполнительный совет ЮНИСЕФ. Мы особенно гордимся тем, что Сулейман Мамутов был переизбран в Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов", – говорится в сообщении главы МИД.

Министр выразил благодарность международным партнерам за поддержку кандидатур от Украины, отметив приверженность страны принципам многосторонней дипломатии и Устава ООН.

"Мы благодарим государства-члены ООН за доверие и подтверждаем приверженность Украины многосторонности и принципам Устава ООН", – добавил Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что у Украины есть легитимное правительство, которое управляет государством. Так он ответил на предложение Путина ввести в Украине временное управление под эгидой ООН для проведения выборов.

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