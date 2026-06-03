'Стороны не готовы идти на уступки, особенно РФ': Рубио оценил перспективы мирного соглашения между Киевом и Москвой

В Соединенных Штатах Америки не видят военного решения войны в Украине. Там признают, что достижение мира путем переговоров сейчас затрудняет нежелание сторон идти на компромиссы, особенно со стороны России.

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Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил во время слушаний в Палате представителей. Он отметил, что Америка в течение длительного времени работала над тем, чтобы посадить стороны за стол переговоров и способствовать дипломатическому урегулированию войны.

Однако эти усилия американцев не дали желаемого результата.

"К сожалению, до этого момента ни одна из сторон, особенно российская, не проявила готовности пойти на уступки, необходимые для установления мира", – заявил Рубио.

По его словам, США и в дальнейшем готовы играть любую возможную роль в достижении мира, потому что в Вашингтоне считают, что война в Украине не имеет военного решения, закончить ее можно только дипломатическим путем.

"Он пока безрезультатен. Я бы охарактеризовал это как постоянные вызовы. Тем не менее, давайте будем откровенными, мы не являемся беспристрастными посредниками в этой войне. Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Мы не вводим санкции против Украины, только против России. Поэтому мы явно заняли чью-то сторону", – сказал госсекретарь.

Он отметил то, что Штаты продолжают продавать оружие Украине через программу PURL даже учитывая ситуацию на Ближнем Востоке.

"Мы бы хотели, чтобы это привело к урегулированию путем переговоров. По состоянию на сейчас перспективы относительно готовности любой из сторон пойти на необходимые уступки для достижения соглашения не очень хорошие. Но мы готовы, как я неоднократно заявлял обеим сторонам, вмешаться и сыграть любую возможную положительную роль, чтобы положить конец этой разрушительной войне, в которой наблюдается эскалация", – резюмировал Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле назвали циничное и дерзкое условие, при котором они могли бы завершить войну в Украине. Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это может произойти в том случае, если президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ "уйти из регионов России".

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