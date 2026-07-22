Отстранение генерала Александра Сырского от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины стало завершением целой эпохи в войне с Россией. Несмотря на ключевую роль в защите Киева и ряде других решающих операций, его стиль руководства все чаще вызывал критику среди военных, а политическое противостояние вокруг развития современных технологий в армии в конечном итоге привело к его отставке.

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Об этом говорится в аналитическом материале The New York Times. Сырский руководил расширением применения беспилотников против России, но украинцы хотят большего, отмечает издание.

От защитника Киева до главнокомандующего

Журналисты напоминают, что именно Сырский возглавил оборону Киева в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году. Его действия тогда стали одной из ключевых причин провала российского плана быстрого захвата украинской столицы и принесли ему доверие президента Владимира Зеленского.

Спустя два года Сырский возглавил Вооруженные силы Украины, сменив на этом посту Валерия Залужного.

Издание отмечает, что за десятилетие войны генерал стал одним из самых известных украинских военачальников, командовал важнейшими операциями и регулярно докладывал президенту непосредственно с передовой.

Почему Сырский лишился должности

По мнению авторов материала, решающим фактором стало обострение конфликта с экс-министром обороны Михаилом Федоровым, который отвечал за развитие беспилотных технологий.

В статье отмечается, что Федоров обвинял Сирского в блокировании заключения контрактов на закупку дронов. После увольнения министра эти события вызвали протесты среди военных и гражданских лиц, участники которых, в частности, требовали отставки главнокомандующего.

В то же время издание считает, что смена руководства символизирует переход от старшего поколения командиров, подготовленных ещё в советской военной системе, к младшим офицерам, которые в большей степени полагаются на современные технологии, инновации и командный стиль управления.

Главные победы Сырского

The New York Times напоминает, что после успешной обороны Киева Сырский возглавил украинские войска на востоке страны.

Именно он руководил Харьковским контрнаступлением осенью 2022 года, когда украинские военные смогли вернуть значительную часть оккупированной территории на северо-востоке Украины.

В 2023 году генерал командовал обороной Бахмута. Издание отмечает, что украинские власти называли это событие героической страницей войны, однако часть военных и военных аналитиков критиковала решение длительно удерживать город, считая, что это привело к значительным потерям и отвлекло ресурсы от контрнаступления на юге.

Летом 2024 года Сирский также санкционировал наступательную операцию украинских войск в Курской области России. По мнению журналистов, эта операция временно подняла боевой дух украинцев и заставила Россию перебросить часть своих сил, однако впоследствии Украина потеряла там часть наиболее подготовленных военных и техники.

За что его критиковали

Как пишет NYT, несмотря на неоспоримые заслуги, Сирский имел неоднозначную репутацию среди военных.

Его часто характеризовали как очень жесткого руководителя, стремившегося лично контролировать почти все процессы в армии.

Критики обвиняли генерала в чрезмерном микроменеджменте, частых перестановках подразделений вдоль почти 1300-километровой линии фронта, продвижении лояльных офицеров и недостаточной готовности своевременно отводить войска с позиций, которые становились почти безнадежными.

Из-за этого среди части военных за ним закрепилось прозвище "мясник".

Бывший подполковник Национальной гвардии Богдан Кротевич заявил изданию, что Сырский отстранял перспективных офицеров, зато продвигал тех, кто был лично ему предан, а также перераспределял ресурсы не в пользу наиболее эффективных подразделений.

Сторонники называли Сирского стратегом

В то же время собеседники издания, которые работали с Сирским, категорически не согласны с такой оценкой.

Бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что генерал работал по 18 часов в сутки, практически не имел выходных и отличался хладнокровием в кризисных ситуациях.

По её словам, ещё до начала полномасштабного вторжения Сырский предложил поручить ему оборону Киева и начал тщательно готовиться к возможному наступлению России.

Маляр рассказала, что генерал изучал архивные материалы о боях Второй мировой войны в окрестностях Киева, анализировал старые немецкие укрепления и использовал нестандартные подходы к планированию обороны.

Она также отвергла обвинения в чрезмерном контроле, заявив, что это был не микроменеджмент, а способ постоянно держать ситуацию на фронте под личным контролем.

По мнению сторонников Сирского, именно его многолетний боевой опыт позволял эффективно координировать боевые действия на всей линии фронта.

Издание отмечает, что отставка Сырского знаменует завершение важного этапа развития украинской армии и начало нового периода, ориентированного на более быстрое развитие современных военных технологий.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ и сообщил об обновлении системы военного управления и будущей структуре Генерального штаба. А с Александром Сирским обсудили передачу дел и его дальнейший формат службы.

Также 21 июля Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. После публикации кадров со встречи, на которой присутствовал генерал Михаил Драпатый, вновь активизировались предположения о возможных кадровых изменениях в военном руководстве.

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