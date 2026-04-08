Украинцев цинично обманывают: Юлия Тимошенко раскритиковала закон об онлайн-торговле

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко раскритиковала законопроект о налогообложении цифровых платформ, указав на то, что новая нагрузка на покупателей подается как "снижение налогов".

Об этом Тимошенко сказала во время выступления в Верховной Раде.

Она отметила, что законопроектом о налогообложении цифровых платформ (15111-д) вводят 5% сбор, который будет включен в стоимость товаров, которые продаются на цифровых платформах, таких как OLX и подобных.

Однако по убеждению Тимошенко, в Раде прибегают к манипуляциям относительно реальных налоговых последствий для граждан.

"Сегодня каждый человек, который продает, например, на OLX свои подержанные вещи, знает, что никакого налога этот человек не платит. Ну зачем же рассказывать, что они платят 23% налог?", - высказала мнение нардеп.

Лидер "Батькивщины" объяснила, что новое регулирование фактически вводит косвенный налог на потребителей, что может привести к росту цен и усилению финансового давления на граждан.

Она уточнила, что этим законопроектом предусмотрено, что на каждого гражданина Украины, который покупает любой товар в интернете, будет наложен налог 5%, то есть фактически это введение 5% налога на каждого украинца с оборота на все, что он купит.

"Это запустит инфляционные процессы, и это точно будет снова бить по среднему классу. Они хотят, чтобы каждый человек, который свои поношенные вещи выставил на OLX, зарегистрировался как плательщик налога, дал все свои персональные данные и координаты, включая банковские счета. И чтобы сама платформа облагала 5% налогам с оборота абсолютно каждый товар, который там продается. Просто еще раз с народа снимают налог", – объяснила лидер "Батькивщины".