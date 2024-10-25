"Украинцев привлекут для работы над внутренним планом победы": какие важные вопросы обсудил Зеленский на заседании Ставки

Президент Владимир Зеленский 25 октября провел длительное совещание по итогам недавней встречи с представителями гражданского общества. Там присутствовали военные, разведчики, представители правительства, секретарь СНБО Александр Литвиненко и другие.

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"Ключевые вопросы – о том, что сейчас пока ограничивает возможности Украины и как их можно решить. Планируем вовлечь гражданское общество в работу над внутренним планом победы", – рассказал глава государства в Telegram.

Он также поручил создать формат технологической ставки.

"Наибольший приоритет – это дроны, конечно. В том числе дроны, которые могут сбивать "Шахеды" и другие ударные беспилотники", – уточнил президент.

ГУР и СБУ получили поручение особо тщательно заняться вопросами освобождения из российского плена гражданских лиц. "Сейчас после этого результаты недостаточны", – заявил Зеленский.

Проработали и вопросы некоторых законодательных изменений и санкционной политики нашей дипломатии. Доклад о результатах президент ожидает через несколько недель.

Напомним, что с представителями украинского гражданского общества глава государства поговорил 23 октября. Одним из участников мероприятия был Максим Буткевич – украинский правозащитник и воин, который 18 октября вернулся из российского плена.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущее заседание Ставки верховного главнокомандующего (24 октября) было посвящено нескольким вопросам: подготовке к отопительному сезону с точки зрения безопасности, восстановлению, работе с партнерами, комплектации и подготовке бригад, возведению фортификаций.

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