С каких пор украинское правительство решило, что содержание наших языковых и образовательных законов должен определять промосковский режим Орбана?

Вчера вице-премьер Тарас Качка заявил, что, если текст законодательных изменений о языке образования согласуют в Будапеште, правительство внесет его в Верховную Раду.

Ще раз: уряд таємно узгоджує текст українського закону з державою, яка під приводом буцімто "захисту прав угорської меншини" (які в Україні чудово захищені) висуває вимоги про звуження сфери застосування української мови.

Цей текст не проходив жодного громадського обговорення, його ніхто не бачив в очі в парламенті. Але його вже погоджують з людьми, які отримують ордени від Путіна.

І йдеться далеко не лише про угорську мову, пан Качка прямо заявляє, що "ці зміни будуть доречними для всіх нацменшин.

Дійшло до того, що з порядку денного пленарних засідань викинуто урядовий законопроєкт про правильний переклад Європейської Хартії мов, який ніяк не зачіпає інтереси угорської меншини, але виконує рішення Конституційного Суду і вилучає російську мову з переліку захищених Хартією мов.

Паралельно уряд готує проєкт про ревізію багатьох норм мовного законодавства, спрямований на створення мовних гетто і звуження сфери застосування державної мови.

Ще є час отямитися і усвідомити, що мова не може бути розмінною монетою. Захист державної мови є не лише суто внутрішнім питанням України. Це питання національної безпеки. В умовах війни за ідентичність захист української мови уряд і Верховна Рада мають посилювати, а не послаблювати.