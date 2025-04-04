'Украинское поражение не является неизбежным': генерал Каволи заявил об 'эволюции' ВСУ и оценил шансы на контрнаступление. Видео

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, комментируя российско-украинскую войну, заявил, что Украина в ней не обречена на поражение. Он отметил развитие ВСУ и эффективность дальнобойных ракет, которыми они били по России.

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Также американский генерал оценил шансы Сил обороны на контрнаступление. С такой речью он выступил во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.

"Нет. В войне нет ничего неизбежного. Украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и медленно улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции", – сказал он на вопрос, обречена ли Украина на поражение.

В то же время он добавил, что сейчас "трудно представить себе большое украинское наступление", которое очистит "каждый квадратный дюйм" территории Украины от российской оккупации.

"Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет в этом конфликте. Я не думаю, что украинское поражение неизбежно", – подчеркнул Каволи.

Американский генерал также согласился с тем, что украинская армия прошла "эволюцию": по его словам, это произошло "от солдата с винтовкой до действительно серьезной современной военной силы".

Как сообщал OBOZ.UA, генерал Кристофер Каволи также заявил, что в Силах обороны Украины нашли способ решить проблему с недостаточным количеством личного состава в подразделениях для защиты от РФ. По его словам, этого удалось добиться благодаря тому, что Украина увеличила резерв людей, доступных для мобилизации.

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