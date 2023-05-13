Зеленский прилетел в Рим в сопровождении истребителей ВВС Италии. Видео
Сегодня, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл в Рим с официальным визитом. Как сообщается, самолет президента Украины в целях безопасности сопровождали истребители военно-воздушных сил Италии.
Видео с итальянскими истребителями выложил у себя в сторис пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. В Риме сейчас проходит встреча Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой.
"Итальянские ВВС приветствуют президента Украины", – написал Никифоров.
Также президент планирует встретиться в Риме с премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Владимира Зеленского сопровождает руководитель ОП Андрей Ермак.
Ранее сообщалось, что Зеленский в Риме начал встречу с президентом Италии. Украинский лидер отметил важность этой поездки.
Как писал OBOZREVATEL, в Белом доме заявили, что только Зеленский решает, когда хочет пойти в контрнаступление. То же касается и направления, на котором будет атака.
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