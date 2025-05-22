Для подписания меморандума и других соглашений с Россией Украина должна избрать нового президента страны. Соответствующее условие украинцам выдвинули в МИД государства-агрессора.

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Недовольство Владимиром Зеленским высказал Максим Мусихин, директор правового департамента внешнеполитического ведомства РФ. "Важно то, чья подпись [на документах]. Потому что сейчас нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю", – утверждает россиянин.

Представитель РФ – где Владимир Путин находится у власти уже 25 лет – поплакался, что с подписанным Зеленским договором якобы "могут быть проблемы".

В Кремле согласны заключать договор с премьер-министром вместо президента.

"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли это ему делать внутри собственной страны – большой вопрос", – цинично заявил Мусихин.

Он потребовал "правильного подписанта" (мол, "сейчас это является проблемой").

При этом Кремль требует, чтобы новый президент подписывал не только будущий мирный договор, но и меморандум, о котором шла речь в разговоре Путина с американским главой Дональдом Трампом 19 мая.

Как ранее писал OBOZ.UA, страна-агрессор может требовать от Украины в так называемом "меморандуме мира" полной потери суверенитета – от контроля над армией и оружием до потери права украинцев на собственную политику и территории. Условия, которые Кремль, скорее всего, захочет прописать в этом документе, будут означать полное подчинение нашей страны Москве.

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