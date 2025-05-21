Какие требования Россия может вписать в 'меморандум мира': Подоляк перечислил требования Путина

Страна-агрессор Россия может требовать от Украины в так называемом "меморандуме мира" полной потери суверенитета – от контроля над армией и оружием до потери права украинцев на собственную политику и территории. Условия, которые Кремль, скорее всего, захочет прописать в этом документе, будут означать полное подчинение нашей страны.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина. По его словам, именно этого можно ожидать от агрессора.

"Они подпишут меморандум абсолютно точно такой, как можно максимально ожидать. Это и убрать "первоисточники войны" – это означает, что Украина должна перестать существовать, как они считают. Хотя, безусловно, первоисточник войны – сама Россия, которая начинает неспровоцированные экспансии", – отметил Подоляк.

По его словам, вероятные пункты этого "меморандума" могут предусматривать:

- лишение Украины внутренней и внешней политики;

- гарантии невступления в любые оборонные альянсы, и речь не только о НАТО;

- запрет на собственную армию и вооружение;

- сокращение оборонной промышленности до символического уровня.

"А милитарные производства должны быть уменьшены до изготовления пистолета и так далее. Украина должна прогарантировать, что она будет согласовывать внутреннюю политику с Москвой – язык, вера, состав правительства. Это будет буквально ярлык на служение хану в Москве, – отметил советник руководителя ОП.

Кроме того, он предупредил, что Россия может требовать отказа не только от оккупированных территорий, но и от других, которые в Кремле "считают историческими".

"Территории, которые, по мнению РФ, принадлежат ей еще со времен печенегов, также могут быть включены в перечень претензий", – подытожил Подоляк.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о меморандуме, который обсуждали Трамп и Путин во время телефонного разговора 19 мая. Зеленский подчеркнул – что бы Путин не вписал в этот документ, Украина не будет выводить войска со своей территории.

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