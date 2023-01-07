Украинский нардеп сразится за кресло президента ПАСЕ

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко выдвинул свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он также назвал главные пункты своей программы.

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Об этом Мережко сообщил на своей странице в Facebook. "Искренне благодарен своим коллегам за поддержку моего решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы. Если коротко, то моя программа, с которой я иду на выборы, состоит из трех главных пунктов", – говорится в сообщении.

Среди основных пунктов своей программы:

восстановление демократии внутри ПАСЕ, что предполагает изменение системы выборов президента;

борьба с российским и пророссийским влиянием внутри Ассамблеи, имеющая целью недопущение возвращения к политике "диалога" с Россией;

расширение системы защиты прав человека, которая предусматривает противодействие системным нарушениям прав человека и преступлениям против прав человека, совершающими страны, не являющиеся членами Совета Европы, но имеющие последствия в странах-членах Совета Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла важную резолюцию по Украине. Она подразумевает признание российского режима террористическим и предполагает создание трибунала.

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