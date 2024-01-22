Украинский нардеп был назначен президентом в ПАСЕ: чем он будет заниматься. Видео

В понедельник, 22 января, народный депутат Украины Алексей Гончаренко был назначен президентом в Парламентской ассамблее Совета Европы. Он возглавил Комитет по вопросам миграции, беженцев и перемещенных лиц.

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Об этом Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале. По словам нардепа, он является первым украинцем, занявшим такую должность в ПАСЕ.

"Самое главное – у меня будет еще больше возможностей продвигать интересы Украины", – написал он.

Отметим, что ранее Комитет по миграции возглавлял греческий политик Теодорос Руссопулос. Однако 22 января он был избран новым президентом ПАСЕ. Он был единственным кандидатом.

"Новый президент занимает четкую позицию в поддержку Украины. Об этом свидетельствуют его голоса в рамках Ассамблеи в осуждение российской агрессии, а также его участие в Ad hoc Комитете по положению детей Украины, заседание которого состоялось в декабре прошлого года в Париже", – написала член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Парламентская ассамблея Совета Европы – один из двух главных уставных органов Совета Европы, консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов. ПАСЕ является одним из старейших в Европе органов межпарламентского сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает президента России Владимира Путина диктатором.

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