Украинский дипломат в ОБСЕ разоблачил вранье РФ об ударе 'Точкой-У' по вокзалу Краматорска

Министерство обороны РФ лжет, заявляя, что российская армия не использует комплексы "Точка-У". Еще в феврале такие ракеты запускали на российско-белорусских военных учениях.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Укринформ. Таким образом дипломат прокомментировал недавнюю атаку по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

"Официальный представитель Минобороны России утверждает, что они не используют такой тип ракет, которая ударила по Краматорску. Однако даже телеархивы демонстрируют, что он лжет. "Точка-У" была запущена в феврале 2022 года во время двусторонних российско-белорусских военных учений "Союзная решимость", – отметил он.

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Цимбалюк добавил, что применение войсками страны-агрессора комплексов Точка-У также фиксировалось вблизи города Сумы.

По словам посла, если российских дипломатов в ОБСЕ обманывают президент и военные РФ, то украинская делегация может предоставить доказательства и объективную информацию.

Как писал OBOZREVATEL:

8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате атаки погибли 57 человек, еще 109 человек получили ранения разной степени тяжести.