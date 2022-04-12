Украинский дипломат в ОБСЕ разоблачил вранье РФ об ударе "Точкой-У" по вокзалу Краматорска
Министерство обороны РФ лжет, заявляя, что российская армия не использует комплексы "Точка-У". Еще в феврале такие ракеты запускали на российско-белорусских военных учениях.
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Укринформ. Таким образом дипломат прокомментировал недавнюю атаку по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
"Официальный представитель Минобороны России утверждает, что они не используют такой тип ракет, которая ударила по Краматорску. Однако даже телеархивы демонстрируют, что он лжет. "Точка-У" была запущена в феврале 2022 года во время двусторонних российско-белорусских военных учений "Союзная решимость", – отметил он.
Цимбалюк добавил, что применение войсками страны-агрессора комплексов Точка-У также фиксировалось вблизи города Сумы.
По словам посла, если российских дипломатов в ОБСЕ обманывают президент и военные РФ, то украинская делегация может предоставить доказательства и объективную информацию.
Как писал OBOZREVATEL:
8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате атаки погибли 57 человек, еще 109 человек получили ранения разной степени тяжести.
Как заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, оккупанты, нанося ракетный удар по вокзалу, прекрасно знали, что там находятся люди. Они сознательно убили десятки невинных.
Российские Telegram-каналы еще вчера намекали на возможный обстрел вокзала. В одном из постов гражданам, которые эвакуируются из Краматорска, рекомендовалось уезжать не на железнодорожном транспорте. Кроме того, в первые минуты после атаки пропагандистские паблики взяли на себя ответственность за ракетный удар. Однако после того, как стало известно о смерти мирных жителей, эти сообщения были удалены.
Старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк заявил, что РФ специально использовала комплексы "Точка-У", так как украинская армия также имеет на вооружении эти ракеты.