Украинские пилоты завершили подготовку на истребителях Mirage 2000-5F: что известно

Пилоты Воздушных сил ВС Украины завершили летную подготовку на Mirage 2000-5F. Обучение обслуживать эти французские истребители уже прошли и украинские механики.

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Об этом в среду, 25 декабря, сообщил аккаунт French Aid to Ukraine в соцсети X (Twitter). Тренировки длились шесть месяцев.

"Через пол года завершилась подготовка украинских пилотов и механиков на Mirage 2000-5F. Счастливого Рождества!" – сказано в сообщении.

Отметим, что поздравление с праздником написано на украинском языке, тогда как остальной текст – английской.

Mirage 2000 – это французский многоцелевой истребитель компании Dassault Aviation, основной боевой самолет Военно-воздушных сил Франции в конце XX – начале XXI века. Mirage 2000 есть на вооружении Греции, Египта, ОАЭ, Индии, Перу, Тайваня (в прошлом они были и у Бразилии и Катара).

Согласно разным источникам, Париж может передать Украине от 12 до 20 истребителей в 2025-м. Первые поставки планируются не ранее первого кварталв следующего года.

Как писал OBOZ.UA:

– В ноябре 2024 года после телефонного разговора с лидером Франции Эмануэлем Макроном президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поблагодарил Париж за "ускорение процесса передачи" самолетов Mirage 2000-5F.

– Конкретные сроки поставок официально не разглашаются.

– Передачу Mirage 2000 Украине анонсировал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев 19 октября текущего года.

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