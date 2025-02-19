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Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Народный депутат Украины

Блог | Украине пора вернуться к реальности: хватит заниматься популизмом

Украине пора вернуться к реальности: хватит заниматься популизмом

Наверное, не лучшее время сейчас троллить.

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Но показательно. Ровно три месяца назад нам пафосно представили "План стійкості" из 10 пунктов.

Украине пора вернуться к реальности: хватит заниматься популизмом

По сей день, об этом плане забыло даже Правительство, когда писало свой "План приоритетных действий на 2025 год".

Вывод: нам надо наконец перестать заниматься голым популизмом и тратить время всех на такой бред.

Как бы вызовы немного больше, чем необходимость наличия Планов устойчивости, побед, мощности, приоритетности и других пиар-идей, которые мы видели за последний год… и которые так же все забыли даже их авторы.

Так же срочно(!) надо перестать жить в воображаемом мире где у нас куча ресурсов на большое атомное строительство 30-ти блоков, на бездумную раздачу денег по 1000-ти и "беспереспективные кэшбеки", где мы можем просто так дарить миллиарды табачному лбу.

Короче, возвратиться к реальности. Где госслужба дошла до уровня деградации, что даже не может иногда выполнить простую задачу.

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