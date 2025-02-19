Наверное, не лучшее время сейчас троллить.

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Но показательно. Ровно три месяца назад нам пафосно представили "План стійкості" из 10 пунктов.

По сей день, об этом плане забыло даже Правительство, когда писало свой "План приоритетных действий на 2025 год".

Вывод: нам надо наконец перестать заниматься голым популизмом и тратить время всех на такой бред.

Как бы вызовы немного больше, чем необходимость наличия Планов устойчивости, побед, мощности, приоритетности и других пиар-идей, которые мы видели за последний год… и которые так же все забыли даже их авторы.

Так же срочно(!) надо перестать жить в воображаемом мире где у нас куча ресурсов на большое атомное строительство 30-ти блоков, на бездумную раздачу денег по 1000-ти и "беспереспективные кэшбеки", где мы можем просто так дарить миллиарды табачному лбу.

Короче, возвратиться к реальности. Где госслужба дошла до уровня деградации, что даже не может иногда выполнить простую задачу.