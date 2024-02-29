Прошло два года и четыре дня войны. Свежих карт ISW нет и пока комментировать нечего. Нет нужды обсасывать непровереные слухи военкоров. Хоть российских, хоть украинских.

Я, кстати, хочу сказать, что та секретность, которую навели украинские власти на всю информацию о ходе военных действий и о потерях, уже играет против Киева. Потому, что вакуум заполняют слухи и российские пропагандисты. Спорадические же попытки украинских властей сделать информационные вбросы (типа последних откровений Зеленского о потерях ВСУ), лишь убеждают украинцев, что власти им просто врут.

При этом, в действительности, возможно что они и не врут вовсе, а говорят правду. Но поскольку все информационное пространство уже занято дикими слухами и российскими пропагандистами, то фон для этих вбросов настолько отличен от их содержания, что эти вбросы воспринимаются как беспомощная и почти детская ложь, даже не смотря на то, что это, может быть, и правда. Такова цена сдачи без боя всей информационной поляны в угоду "государственной тайне".

Смешно, что украинские демократические правители стали "большими католиками чем сам папа" и превратили заботу о "госбезопасности" в фетиш, перещеголяв в этом вопросе даже старых кремлевских чекистов.

Стоит ли со звериной серьезностью заниматься тем делом, в котором вы точно не перещеголяете матерых особистов Путина? Не проще ли ответить ассиметрично и противопоставить путинской информационной политике, замешанной на адской смеси правды и лжи, просто чистую кристальную правду и открытость?

Ведь именно это является сильной стороной свободного, демократического общества. Зачем играть по правилам противника? По ним вы ему все равно проиграете. Не разумнее ли навязать ему свои правила?

Сегодня девять лет как убили Борю Немцова. Его связь с Украиной еще более прямая и непосредственная, чем в случае с Алексеем Навальным. Он был участником Оранжевой революции и, собственно, с этого участия и началась его карьера как одного из лидеров антипутинской оппозиции. Ведь до этого он был губернатором, правительственным чиновником, депутатом, лидером проправительственной фракции в Госдуме и бизнесменом. И, кстати, именно участие в Оранжевой революции послужило той причиной, по которой Кремль начал атаку на банк "Нефтяной", в котором закончивший к тому времени свою госслужбу Борис работал председателем Совета Директоров.

Итог этой атаки был вполне предсказуем: банк разорили, Немцов был вынужден уволится, а владельцы и менеджеры банка оказались кто в тюрьме, а кто в бегах. Такова была плата за поддержку Украины. И так появился оппозиционный политик Борис Немцов, который стал настолько сильно досаждать Кремлю, что через одиннадцать лет Путин его убил.

Я думаю, что ему не простили "Закон Магницкого" и его доклады о коррупции в верхах, которые он писал, за свой счет издавал и лично раздавал в метро, на улицах и вообще - по всем городам и весям необъятной России. Люди его любили, он был свободный, веселый, красивый и добрый человек. Этого всего, конечно же, более, чем достаточно, чтобы быть убитым по приказу Путина.

В России нельзя быть свободным, красивым, веселым, добрым и при этом - живым. Тут уж либо - либо… Россия вообще грустное место. Как это у Лермонтова? "Дрожащие огни печальных деревень…" Место упокоения всех надежд. Кладбище. Данте ошибался, когда писал, что на вратах ада написано "Оставь надежду всяк сюда входящий". Это написано на входе в Россию. Впрочем может быть Россия и ад - это одно и то же? Раз и там и там нет места надежде?

Стоит только проклюнутся самому маленькому ростку надежды, как тут же его топчет чекистский сапог. Ишь чего удумали: надеяться на лучшее! Так вы еще и свободы захотите, паршивцы! Нет, нет и нет! Только пафос, раздутые ноздри и борьба с врагами. И, конечно, смерть. Во всех ее ракурсах и проявлениях. Смерть надежды, смерть духа и смерть плоти.

И много много боли. До самой смерти. Так, что бы она в конце уже казалась наградой и освобождением. В России нельзя быть свободным, если ты жив. Так уж повелось.

Это и есть ее главная традиционная ценность, которую русский народ так свирепо защищает. Как сказал Ленин, что "нельзя жить в обществе и быть свободным от общества", так и повелось на Святой Руси… Впрочем, на ней так повелось задолго до Ленина. А уж с него-то повелось еще сильнее прежнего.

В этой стране не было места живому Немцову. Вот его и убили. Все справедливо. Удивляться надо не тому, что его убили, а тому, что его так долго терпели. Одиннадцать лет человеку позволяли личным примером показывать остальным россиянам, что в России можно быть свободным и живым. Согласитесь: это непростительная ошибка власти. Разве народ можно смущать такими соблазнами? Так чего доброго и другие захотят пожить свободными! Даже страшно подумать, к чему это может привести…

Так что вот так, дорогие мои… Горько все это. Очень горько. Столько уже умерло тех, кто были моими друзьями и тех кого я уважал и ценил… Убит Немцов, умерли Гайдар и Черномырдин. Умер (убит?) Навальный, который всех моих друзей и соратников ненавидел сильнее, чем Путина. Возможно, что лет через десять-двадцать ляжет в могилу следующий, пока еще неизвестный герой, который будет ненавидеть Навального, сильнее, чем своих мучителей. Обычное дело: кругооборот героев в России. Что ж… Героям - слава…

Вчера Макрон огорошил всех заявлением, что он не исключает посылку в Украину войск из некоторых европейских стран. А в сущности, что он такого особенного сказал? Он ведь не открыл никакой Америки. Он сказал простую истину: никогда не говори никогда.

Макрон напомнил, что сначала говорили, что вообще не дадут Украине никакого летального оружия. Потом - дали. Затем сказали, что никаких танков. Через какое-то время дали и танки. Категорически отказывали в дальнобойных ракетах. И вот уже дальнобойные ракеты стреляют по российским кораблям. Следом сказали, что никаких F-16. Но потом приняли решение поставить и их. Поэтому зачем зарекаться и про войска? Может быть наступит такой момент, когда НАТО и войска отправит в Украину…

Но тут же его взялись опровергать Вашингтон и Берлин. То есть те самые правительства, который как раз и облажались с танками и самолетами. Это ли не подтверждение слов Макрона? Вопрос лишь в том, когда это случиться: может быть и через месяц, а может и через год. А может НАТО будет воевать с путинским войском уже после того как Украина падет. А падет она потому, что страны-члены НАТО не прислали своих солдат ее поддержать…

Кстати, сегодня встреча Байдена с представителями Конгресса, включая спикера Палаты представителей Джонсона, закончилась ничем. Джонсон ничего не поменял в своей позиции и не пообещал поставить на голосование законопроект о помощи Украине. В своем выходе к прессе после после встречи, Джонсон опять говорил о приоритете вопросов о границе с Мексикой над вопросами помощи зарубежным партнерам Америки. Конкретно по Украине он сказал, что Палата представителей "активно рассматривает все варианты по Украине". Он заверил, что это будет сделано "своевременно", но не уточнил как именно.

Можно уверенно сказать, что вопрос о помощи Украине точно не будет рассмотрен в Палате представителей в ближайшую неделю, поскольку во избежании бюджетного кризиса Палата представителей все это время будет заниматься законами о финансировании американского правительства. Так что все опять повисло и перспектив решения пока не видно.

Сегодня же американский военный эксперт, контр-адмирал в отставке Джон Харди, опять напомнил, что у Байдена по программе PDA лежит неизрасходованными 4,2 млрд. долларов, а на складах Пентагона - от 3 до 4,5 млн. списанных кассетных артиллерийских снарядов 155 мм и много другого военного имущества (включая БМП).

Поскольку это имущество с точки зрения бухгалтерии почти ничего не стоит, то эти 4,2 млрд. можно наполнить такой уймой списанного оружия, что это позволит разгромить путинскую армию еще до того, как Джонсон поставит законопроект о помощи Украине на голосование.

Еще раз скажу свое мнение: узким местом является не Конгресс. Узким местом является Байден.

Именно он все два года тормозил предоставление Украине необходимого для победы оружия даже тогда, когда Конгресс единодушно выделял все необходимые суммы, которые запрашивал для Украины Белый Дом. Напомню, что по оценке Кельнского института мировой экономики Запад за два года выделил Украине в общей сложности 252 млрд. долларов помощи. Примерно половину из этой суммы составляет помощь Америки. Видите: Конгресс исправно выделял деньги. Так что проблема не в нем…

У Украины сейчас критическое положение. И я думаю, ей нужно сосредоточиться на переговорах с европейскими лидерами. Именно там она найдет понимание. Америка же просто утопит Украину в словах поддержки и создаст ненужные иллюзии. Ведь если Россия это кладбище надежд, то, как известно, Америка - это "фабрика грез"… И наобещать вам с три короба они умеют так искусно, что вы даже в какой-то момент можете подумать, что обещанное уже у вас в кармане…

Европа понятнее ментально, ближе географически, и в силу этого, она острее ощущает опасность. Да ее возможности в военной сфере не такие как у США. Но они и не нулевые. И совокупно - они больше, чем у России (даже вместе с ее союзниками). И если правильно сосредоточить усилия, то и от Европы можно получить необходимую для победы помощь. Нужно только этим серьезно заниматься и играть не по своим, украинским, а по европейским правилам. Впрочем, об этом я уже так много говорю, что у меня, наверное, скоро мозоль на языке будет.

Слава Украине!🇺🇦

Сегодня Байден заявил, что "с таким правительством как сейчас Израиль рискует лишиться широкой поддержки мировой общественности" из-за своего текущего подхода к конфликту в секторе Газа. Байден указал на "невероятно консервативное" правительство Израиля как на потенциальную причину этого риска."Израиль пользуется поддержкой преобладающего большинства стран, но, если они продолжат в том же духе ... они потеряют поддержку во всем мире, а это не в интересах Израиля"

В ответ канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала пресс-релиз под заголовком "Глава правительства Нетаньяху отвечает президенту США Байдену":

"С самого начала войны я веду политическую кампанию, цель которой — противостоять давлению, направленному на преждевременное прекращение войны, и при этом сохранить поддержку Израиля. У нас есть значительные успехи в этой области: сегодня в США опубликован гарвардский опрос Харриса, который показывает, что 82% американцев поддерживают Израиль. Это означает, что четверо из пяти граждан США поддерживают Израиль, а не ХАМАС. Это прибавляет нам сил продолжать войну до полной победы".

Кто из них прав, а кто нет - не мне судить. Но это очень показательная дискуссия. Такие дела…

I❤️🇮🇱