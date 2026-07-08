"Украине нужна поддержка Запада": Сикорский после заявления Буданова призвал "сдержать эмоции"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал украинскую сторону избегать эмоциональных заявлений на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой. По его словам, именно Украина сейчас больше всего нуждается в поддержке западных партнеров, а Польша уже сделала для нее очень многое.

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Об этом пишет Onet.pl. Издание цитирует заявление главы польского МИД, с которым он выступил в среду, 8 июля, на саммите НАТО в Анкаре.

Сикорский отреагировал на заявление Буданова

Во время саммита НАТО в Анкаре Радослав Сикорский прокомментировал высказывания главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова относительно украинско-польских отношений. Польский министр отметил, что, учитывая напряженность между обеими странами, "лучше сдерживать эмоции".

Сикорский сообщил, что накануне обсудил эту тему с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Я вчера обсуждал это заявление с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Мне кажется, что лучше сдерживать эмоции, ведь именно Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша очень многое для нее сделала", – сказал польский министр.

Напряженность между Киевом и Варшавой сохраняется

Издание отмечает, что вопрос украинско-польских отношений стал одной из тем в ходе саммита НАТО, на котором Польшу представляют президент Кароль Навроцкий, министр иностранных дел Радослав Сикорский и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Отношения между Киевом и Варшавой в последнее время обострились после решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить одной из воинских частей почетное наименование "Героев УПА".

В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла, что привело к дальнейшей эскалации напряженности.

Что заявил Буданов

Накануне Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ заявил, что в ближайшее время напряженность в отношениях между Украиной и Польшей может достичь своего пика.

По его словам, самый сложный этап двусторонних отношений еще впереди.

Он также сказал, что Украина не намерена принимать никаких ультиматумов.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне глава ОПУ Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ прокомментировал конфликт в украинско-польских отношениях. По его словам, Польша готовит ряд "непродуманных шагов, ведущих к эскалации", а пик польско-украинского конфликта еще впереди. Буданов подчеркнул, что Украина не поддастся давлению со стороны Польши, так же как не поддалась ультиматумам со стороны гораздо более могущественной России.

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