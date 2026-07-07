"Молча сидеть никто не будет": Буданов объяснил, почему пик конфликта с Польшей ещё впереди

Пик напряженности в отношениях между Украиной и Польшей еще впереди, в частности из-за приближающейся годовщины Волынской трагедии. Со своей стороны польская сторона, вероятно, готовит ряд "эскалационных шагов".

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Однако Украина не будет принимать никаких ультиматумов и даст достойный ответ в случае усиления эскалации. Об этом в интервью СМИ заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Киев будет реагировать только на конкретные шаги со стороны Варшавы

Чиновник убежден, что если дальнейшую эскалацию в отношениях между Украиной и Польшей не удастся остановить, то ее самый острый пик еще впереди.

"Он точно будет впереди. Здесь нет большой тайны. У нас осталось чуть меньше недели до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Судя по той информации, которой я располагаю, они готовят целый ряд, на мой взгляд, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", – убежден Буданов.

Отвечая на вопрос о том, насколько угрожающей является эта ситуация в практическом плане, Буданов отметил, что расценивает такие действия как проявление "незрелости".

В то же время он подчеркнул, что Украина не будет принимать ультиматумов ни от одного государства, напомнив, что даже ультиматумы России не заставили Киев отступить от своей позиции.

"Без обид в адрес Польши – но она (РФ. – Ред.) немного мощнее, чем Польша. И мы его (ультиматум. – Ред.) всё равно не приняли. Да, тяжело, плохо, крови много. Но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему кто-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны? С нами не нужно разговаривать с помощью ультиматумов", – подчеркнул глава ОП.

Комментируя возможность деэскалации со стороны Украины, Буданов заявил, что наше государство не намерено упреждающе реагировать на возможные необдуманные шаги.

По его словам, Украина будет реагировать только на конкретные действия и только в таком случае не будет сидеть сложа руки.

В то же время глава ГУР выразил надежду, что после возможной пиковой эскалации ситуация все же перейдет к деэскалации, а не к катастрофическому сценарию.

Напомним, на одном из кладбищ в польском Кракове в ночь на воскресенье, 5 июля, неизвестные повредили могилу известного украинского писателя Богдана Лепкого. Украинское генеральное консульство в Кракове уже обратилось в полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы планируют масштабную информационно-психологическую операцию, направленную на разрушение союзнических отношений между Украиной и Польшей. Главным инструментом манипуляций Кремля вновь должна стать болезненная тема общей истории, касающаяся Волынской трагедии.

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