Украина завершила скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС: Зеленский призвал Европу придерживаться обещаний. Видео

Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Европейского союза и полностью готова к открытию первого кластера в переговорах о членстве в ЕС. Наша страна, как кандидат на вступление, выполнила свои обязательства, так же и Евросоюз должен придерживаться своих обещаний.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к участникам заседания Европейского совета по дороге в Копенгаген.

Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает реального прогресса в вопросе членства в Евросоюзе.

"Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам Евросоюза, и мы сделали это быстрее, чем кто-либо до нас. Мы сделали это качественно. Мы полностью готовы к открытию кластера 1 в переговорах о членстве в Евросоюзе – кластера "Основы". Нам нужен реальный прогресс в этом вопросе", – подчеркнул Зеленский.

Президент отдельно упомянул Молдову, которая в очередной раз четко подтвердила свой европейский выбор на парламентских выборах, и государства Западных Балкан, которые, по его словам, также заслуживают европейской интеграции.

"Сколько еще таких проверок нам всем нужно? Европа должна придерживаться своих обещаний – так же как страны-кандидаты выполняют свои обязательства", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на результат своих выполненных обязательств и обещаний, данных Евросоюзом.

О чем еще сказал президент в своем обращении к Европейскому совету

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров к совместным действиям для укрепления обороны и противодействия российской агрессии.

Он отметил, что в Дании украинские военные совместно с партнерами работают над созданием системы защиты от дронов. Эта тема является не только технической, но и политической, ведь российские гибридные атаки представляют угрозу для всей Европы, подчеркнул Зеленский.

"Ни одна страна в Европе не имеет больше опыта, чем Украина, в защите от дронов и ракет. Я считаю, что Европе необходимо как можно скорее создать "Стену дронов", – подчеркнул президент.

Зеленский также призвал как можно быстрее принять 19-й пакет санкций ЕС против России и усилить ограничения на закупку российской нефти. Он подчеркнул, что решительная позиция Европы будет способствовать более тесному сотрудничеству с США и усилит реакцию Вашингтона.

Отдельно глава государства напомнил о замороженных российских активах, которые должны быть направлены на оборону и восстановление Украины, и призвал страны ЕС присоединиться к программе PURL, предусматривающей финансирование украинского оборонного производства.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз стартуют не раньше 2026 года. Весной следующего года в Венгрии состоятся выборы и действующий премьер-министр страны Виктор Орбан может потерять власть. Сейчас же Венгрия блокирует открытие переговорных кластеров, способов преодолеть вето Орбана в ЕС пока не нашли.

