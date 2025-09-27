Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в 2026 году, преодолеть вето Орбана пока не удается – СМИ

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз стартуют не раньше 2026 года. Весной следующего года в Венгрии состоятся выборы и действующий премьер-министр страны Виктор Орбан может потерять власть.

Сейчас же Венгрия блокирует открытие переговорных кластеров, способов преодолеть вето Орбана в ЕС пока не нашли. Об этом сообщает DW со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников Евросоюза.

По словам одного из собеседников издания, в Брюсселе так и не смогли отыскать способ преодолеть вето Будапешта на вступление Украины в ЕС. Так что европейским чиновникам для открытия переговорных кластеров пока остается ждать смены власти в Венгрии.

"Сейчас способов преодоления вето Венгрии нет", – подчеркнул один из собеседников.

По его словам, открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС будет возможным лишь после парламентских выборов в Венгрии, после которых партия Орбана может потерять власть.

Будапешт блокирует евроинтеграцию Украины, несмотря на то, что Киев выполнил все необходимые условия. А поскольку для решения о расширении ЕС все государства-члены должны его поддержать – до изменения позиции Венгрии прогресс Украины в вопросе вступления в Евросоюз невозможен.

Некоторое время назад в ЕС "велись разговоры" об изменении существующих подходов и переходе к принятию подобных решений большинством голосов – но дальше разговоров дело так и не пошло, отмечает DW.

Источник издания назвал единственным "реалистичным подходом" в сложившейся ситуации выполнение всей технической работы заранее, с тем, чтобы "когда Орбан уйдет, мы были готовы быстро двигаться вперед" в переговорах с Украиной о членстве.

Еще один европейский чиновник заявил DW, что страны ЕС "пытались исследовать правовые пути, чтобы обойти вето Венгрии". Дискуссии по этому поводу проходили в Еврокомиссии и Совете ЕС. Результатов обсуждения не принесли, так что ситуация остается "сложной".

"Оказалось, что в переговорах о расширении идет речь все же о политическом решении, хотя мы повторяем, что это процесс, который базируется на заслугах страны-кандидата", – отметил еврочиновник.

Он подтвердил, что Украина сделала все необходимое для открытия первого переговорного кластера.

По словам собеседника издания, 29 сентября состоится финальная сессия с Украиной по скринингу – оценке законодательства страны на соответствие законам Евросоюза. После этого до открытия первого кластера оставалось бы "несколько промежуточных технических шагов, на выполнение которых могло бы уйти около недели".

"Если бы не вето Венгрии, мы могли бы очень быстро открыть первый и последующие кластеры", – утверждает чиновник.

