Посол КНР во Франции усомнился в статусе Украины, а рассуждая, чей Крым, вспомнил, что "изначально" он был российским.

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Глядя на это безобразие из Харькова, имею сказать.

Прежде всего, не стоит преуменьшать значимость подобных заявлений. Посол любой страны в любой стране всегда выражает точку зрения государства, а не свою собственную. Тем более — посол авторитарно-тоталитарной державы, где все и всё под контролем, а уж послы-то и подавно. Так что кака не вонючка-посол, который никто и звать его никак, хотя как-то очень похоже на слово "слушайте", а КНР в целом.

Та самая КНР, между прочим, правительство которой выступило в своё время с заявлением о присоединении к гарантиям Украине, которые дали подписанты Будапештского меморандума. А теперь, стало быть, "гаранты"-китайцы не знают, каковы статус и состав этой самой Украины???

По существу же напомню озабоченному не теми воспоминаниями послу, раз уж ему было поручено эдакое брякнуть, что "изначально" Тайвань, на который претендует КНР, был голландско-испанским, а потом ещё японским. Так что, как говорил известный герой известного фильма, "мне лучше знать, с чего начинать". В общем, не КНР рассказывать миру про "изначально".

Ну а что касается статуса государства Украина в международном праве, который так беспокоит этого "Слушайте", то сообщу неграмотному китайцу то, что давно всем известно: Украина является членом ООН с момента её основания (то есть действительно изначально!), а вот КНР появилась там значительно позднее, отобрав место — в силу специфических международных обстоятельств — у законно до этого находившейся в ООН Китайской Республики, правительство которой было вынуждено бежать от узурпировавших власть в Китае маоистов-сталинистов на Тайвань.

Так что, строго говоря, следовало бы ставить вопрос не о том, принадлежит ли Тайвань Китаю, а о том, входит ли "государство КНР" в состав Китайской Республики, именуемой в мире Тайванем.

И ещё маленький нюанс. Случайно ли подобное "заявление-сомнение" по-восточному коварная КНР решила озвучить именно через посла во Франции? "Евроавтономному" Макрону есть о чём задуматься.