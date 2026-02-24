'Украина является первой линией обороны нашего континента': Макрон назвал основные провалы России в войне

Для России война, развязанная против Украины, стала тройным провалом: военным, экономическим и стратегическим. Украина сегодня является первой линией обороны Европы, поэтому поддержка со стороны Франции и партнеров будет продолжаться.

Об этом в Х заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В обращении по случаю годовщины полномасштабного вторжения политик подчеркнул, что Европа и в дальнейшем будет стоять бок о бок с Украиной.

"Четыре года назад Европа проснулась от грохота российских бомб в Украине. Четыре года захватнической войны, которую выбрала Россия, грубо пренебрегая международным правом, суверенитетом народа и человеческой жизнью", – говорится в начале обращения французского лидера.

Он подчеркнул, что Украина продолжает сопротивляться. Несмотря на обещания Кремля захватить государство за несколько дней, после стабилизации фронта в ноябре 2022 года Россия смогла оккупировать лишь 1% украинской территории, а в прошлом месяце часть земель удалось освободить от оккупантов.

По словам Макрона, российская армия потеряла более 1,2 миллиона солдат ранеными и убитыми. Такие цифры он назвал самыми большими боевыми потерями России со времен Второй мировой войны. По его словам, из-за масштабных потерь Москва вербует людей в Африке и заставляет их участвовать в боевых действиях без надлежащей подготовки.

Кроме того, развязанная война не принесла Кремлю ожидаемых результатов. Зато привела к укреплению НАТО, способствовала единству европейцев и продемонстрировала слабость империалистической модели прошлого.

"Эта война – тройной провал России: военный, экономический и стратегический. Она укрепила НАТО, расширения которого Россия хотела избежать, сплотила европейцев, которых она стремилась ослабить, и обнажила хрупкость империализма другой эпохи", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции заявил, что его страна и Европа в целом продолжат разноплановую поддержку Украины.

"Поскольку Украина является первой линией обороны нашего континента, Франция и Европа решительно стоят рядом с ней. Финансовая, военная, гуманитарная и энергетическая помощь: Европа уже мобилизовала 170 миллиардов евро. На Европейском совете в декабре мы договорились о кредите в 90 миллиардов евро, чтобы обеспечить Украине предсказуемое финансирование в течение следующих двух лет", – отметил Макрон.

Он также рассказал о поставках техники и боеприпасов, обучение украинских военных, усиление противовоздушной обороны и обслуживание уже предоставленного оборудования, которое планируется в будущем. Вместе с тем страна будет сохранять санкционное давление и продолжать противодействовать российскому "теневому флоту".

По его словам, безопасность Европы решается в Украине, а потому работа в рамках "коалиции желающих" будет продолжаться. Макрон добавил, что интересы европейцев должны быть учтены в переговорах, в частности относительно будущей архитектуры безопасности континента.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Это стал уже десятый визит европейского политика в украинскую столицу с начала войны. Также украинскую столицу посетил председатель Европейского совета Антонио Кошта.

Кроме высшего политического руководства ЕС в годовщину начала полномасштабной войны в Украину приехали премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Исландии Криструн Фростдоттир, президент Финляндии Александер Стубб и многие другие представители европейских стран и организаций.

