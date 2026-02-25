Украина вышла на стратегический уровень отношений со всеми странами Северной Европы: Зеленский привел примеры
Сотрудничество Украины с Nordic-Baltic Eight (NB8, то есть Нордично-Балтийской восьмеркой) является одним из самых результативных. По словам президента Владимира Зеленского, "мы вышли на наиболее высокий уровень отношений со всеми странами Северной Европы".
Об этом глава государства заявил в среду, 25 февраля, в традиционном вечернем обращении к гражданам. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ОП.
Какую новую помощь от NB8 получит Украина
Президент напомнил, что 24 февраля, в годовщину российского широкомасштабного вторжения, лидеры Нордических стран и государств Балтии провели саммит. Для этого они приехали в Киев.
"Были новые пакеты поддержки именно сейчас", – отметил Зеленский.
Швеция объявила о пакете военной помощи на 1,5 миллиарда долларов.
Норвегия выделила на совместное с Украиной производство дронов почти 1 миллиард 200 миллионов долларов.
Дания передаст пакет поддержки для энергетики и гуманитарной сферы.
Кроме этого, есть дополнительные решения о поддержке от Литвы, Латвии, Эстонии.
Президент добавил, что с Норвегией у нас уже "стратегические отношения, и мы договорились закрепить это соответствующим договором".
В целом страны NB8 – "нордики" и Балтия – в 2026 году направят более 12 миллиардов евро на поддержку Украины, около 1 миллиарда – на энергетическую поддержку. "Это чрезвычайно важно для нас – для Украины. Каждое решение, каждая встреча, наши саммиты добавляют уверенности Украине, добавляют возможности нам защищать жизнь", – подчеркнул Зеленский.
– 23 февраля Милош Вистрчил, председатель Сената Чешской Республики, сообщил, что граждане Чехии задонатили на помощь Украине более 7 миллиардов крон. Это свидетельствует о том, что чехи осознают необходимость поддерживать украинцев, которые борются против России.
– В тот же день президент Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, поздравил его со вступлением в должность и пожелал успехов и сильных шагов. Глава государства поблагодарил народ Нидерландов за мощную и неизменную поддержку нашей страны с начала полномасштабного российского вторжения.
