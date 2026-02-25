Украина вышла на стратегический уровень отношений со всеми странами Северной Европы: Зеленский привел примеры

Сотрудничество Украины с Nordic-Baltic Eight (NB8, то есть Нордично-Балтийской восьмеркой) является одним из самых результативных. По словам президента Владимира Зеленского, "мы вышли на наиболее высокий уровень отношений со всеми странами Северной Европы".

Об этом глава государства заявил в среду, 25 февраля, в традиционном вечернем обращении к гражданам. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Какую новую помощь от NB8 получит Украина

Президент напомнил, что 24 февраля, в годовщину российского широкомасштабного вторжения, лидеры Нордических стран и государств Балтии провели саммит. Для этого они приехали в Киев.

"Были новые пакеты поддержки именно сейчас", – отметил Зеленский.

Швеция объявила о пакете военной помощи на 1,5 миллиарда долларов.

Норвегия выделила на совместное с Украиной производство дронов почти 1 миллиард 200 миллионов долларов.

Дания передаст пакет поддержки для энергетики и гуманитарной сферы.

Кроме этого, есть дополнительные решения о поддержке от Литвы, Латвии, Эстонии.

Президент добавил, что с Норвегией у нас уже "стратегические отношения, и мы договорились закрепить это соответствующим договором".

В целом страны NB8 – "нордики" и Балтия – в 2026 году направят более 12 миллиардов евро на поддержку Украины, около 1 миллиарда – на энергетическую поддержку. "Это чрезвычайно важно для нас – для Украины. Каждое решение, каждая встреча, наши саммиты добавляют уверенности Украине, добавляют возможности нам защищать жизнь", – подчеркнул Зеленский.

