'Украина – в центре внимания партнеров': Зеленский рассказал о действиях после саммита НАТО и поблагодарил ВСУ. Видео

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном ежедневном обращении к гражданам по результатам 505-го дня войны в Украине. Он отметил, что Россия уже не находится в центре внимания, как это было десятилетиями раньше (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"И когда мы поставим точку в этой войне фиксацией российского проигрыша, уважение и внимание Украины будут навсегда зафиксированы в истории – для всех последующих поколений нашего народа. Но это происходит сейчас, в боях ради Украины, в наступлениях и в обороне", – подчеркнул президент.

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