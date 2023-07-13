Пытался повлиять на итоговое решение: западные СМИ объяснили агрессивную риторику Зеленского в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе пытался повлиять на ход дискуссий относительно гарантий для нашей страны и приглашения Киева к членству в блоке. Он использовал более жесткую риторику, чем обычно, когда стало известно, что текст итоговой декларации изменили на формулировки, менее выгодные для Украины.

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Об этом сообщило издание Bloomberg с ссылкой на опрошенных дипломатов и чиновников, которые участвовали в вильнюсском саммите.

По данным журналистов, в понедельник вечером текст итоговой декларации не был согласован, но в нем предлагались более четкие пути членства для Украины. Однако, США и Германия потребовали изменения формулировок на менее приятные для Украины. Они и попали в итоговый документ.

Во вторник на аккаунте Зеленского появился твит, в котором глава украинского государства обвинил лидеров стран НАТО в слабости. Он сказал, что Киев получил сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины.

В сообщении говорилось, что беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок даже для приглашения Украины и когда "прилагается какая-то странная формулировка" об "условиях" для этого.

"Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите", – пообещал глава государства.

Как утверждает издание, украинская делегация пыталась таким образом повлиять на ход дискуссий в рамках НАТО, но реакция была обратной. Особенно разозлились США, которых о сообщении в соцсетях не предупреждали, что заставило вмешаться британскую и частично немецкую делегацию.

"Когда ситуация грозила выйти из-под контроля, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак позвонил советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, но текст все равно был утвержден еще до приезда украинцев", – пишет Bloomberg.

Когда Зеленский прибыл на саммит во вторник вечером, его раскритиковали другие лидеры. Во время совместного ужина его призвали "остыть" и оценить весь пакет решений по Украине, добавляет издание.

Уже в среду Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине. Он сказал, что считает формулировки декларации "абсурдными", но выразил уверенность, что НАТО не будет выдвигать политические требования для приглашения Украины.

Как известно, на саммите НАТО министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине "следовало бы больше внимания уделять благодарности за помощь Запада". Он рассказал, что в 2022 году лично ездил в Киев, чтобы получить список оружия, необходимого украинской армии.

"Знаете, мы не Amazon.Я сказал им это в прошлом году, когда проехал 11 часов, чтобы получить список", – заявил министр.

В ответ на это Зеленский попросил Уоллеса конкретизировать, какая именно благодарность еще ему нужна и иронически выразил готовность каждое утро благодарить лично министра обороны Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский подвел итоги состоявшегося 11-12 июля саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что нашей стране нужно готовиться к такому же мероприятию Северо-Атлантического альянса, которое состоится в Вашингтоне, США, в апреле 2024 года.