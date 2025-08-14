Украина уже получила в рамках чешской инициативы миллион боеприпасов, – Фиала

Украина в 2025 году уже получила миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках Чешской боеприпасной инициативы. В прошлом году в рамках этой программы Украине было передано 1,5 млн боеприпасов.

Инициатива объединяет страны, которые оказывают военную поддержку Киеву в противодействии российской агрессии. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после онлайн-встречи так называемой "Коалиции желающих".

Фиала отметил координацию позиций с президентом США Дональдом Трампом и приветствовал первое участие вице-президента США Джей Ди Венса в заседании коалиции.

"Могу также сообщить, что на сегодня в рамках Чешской инициативы по боеприпасам мы уже поставили Украине миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в этом году", – добавил он.

Переговоры состоялись накануне встречи Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, запланированной на пятницу. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что во время этих переговоров важно отстаивать интересы европейской и украинской безопасности.

Берлин уже называл чешскую инициативу "образцовой". Мерц заявил, что Германия участвует в ней "по убеждению".

Президент Украины Владимир Зеленский также поблагодарил Чехию за поставки боеприпасов, подчеркнув, что это помогло спасти жизни украинских военных и укрепить оборонительные позиции.

"Я поблагодарил Чехию за всю поддержку, оказанную Украине, особенно за чешскую инициативу по поставкам артиллерии нашим бойцам. Это помогло спасти множество жизней и укрепить наши позиции. Силой мы движемся к надежной безопасности. Спасибо!" – отметил он.

В то же время бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш критикует инициативу и обещает отменить ее в случае победы на выборах осенью 2025 года. Он называет поставки "непрозрачными" и "завышенными", ставя под сомнение объем чешского взноса. В прошлом году правительство Фиалы заявило, что выделило на программу около 35 млн евро (860 млн крон).

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский утверждал, что его страна сможет до сентября 2025 года включительно ежемесячно поставлять боеприпасы для ВСУ. Для этого предусмотрены средства в рамках "чешской инициативы". Более того, такие поставки могут продолжаться и после сентября.

Однако эти планы будут зависеть от нынешних парламентских выборов, которые пройдут в стране осенью и могут привести к власти противника военной помощи Киеву.

