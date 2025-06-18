Чехия готова продолжить поставки боеприпасов Украине: глава МИД сказал, от чего это будет зависеть

Чехия готова продлить программу поставок боеприпасов Украине до 2026 года. Однако эти платы будут зависеть от нынешних парламентских выборов, которые пройдут в стране осенью и могут привести к власти противника военной помощи Киеву.

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Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Его цитирует Bloomberg.

Липавский отметил, что усилия страны по закупке боеприпасов во всем мире за счет финансирования союзников стали "переломным моментом" на поле боя.

По его словам, сейчас украинские войска отвечают одним выстрелом на два выстрела России, тогда как в начале войны в феврале 2022 года это соотношение было 1 к 10.

И новые поставки снарядов очень важны, поскольку поддержка США Украины уменьшается, а амбиции президента Дональда Трампа завершить конфликт начали угасать.

Чехия является одним из самых преданных сторонников Киева. И по словам министра иностранных дел, в этом году поставки боеприпасов должны вырасти до 1,8 миллиона снарядов за счет финансирования из 11 стран. Но планы по продлению программы могут зависеть от результатов ключевых выборов в Чехии, которые пройдут в октябре.

"Мы обеспечили финансирование на следующий год. Но абсолютно решающим является сохранение политической поддержки инициативы по боеприпасам после парламентских выборов в Чехии", - заявил Липавский.

По данным Bloomberg, опросы показывают, что миллиардер и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который высказывался против вооружения Украины и размещения украинских беженцев, лидирует в опросах избирателей. Правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Чехии Петером Фиалой значительно отстает.

Напомним, Чехия продолжает поставлять Силам обороны Украины боеприпасы в рамках инициативы по их закупке в третьих странах, начатой в 2024 году. С начала года и до конца апреля в рамках этого проекта Украина получит 400 тысяч крупнокалиберных боеприпасов.

Ранее министр иностранных дел страны Ян Липавский сказал, что Чехия сможет до сентября 2025 года ежемесячно поставлять боеприпасы для ВСУ. Для этого предусмотрены средства в рамках "чешской инициативы".

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