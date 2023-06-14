'Украина умеет быть благодарной': Зеленский поблагодарил всех, кто воюет и работает ради нашей победы. Видео

Украинский гарант Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении 14 июня обратился к защитникам родной земли от российских оккупантов. Он поблагодарил каждого воина, который принимает участие в контрнаступлении на юго-восточных направлениях, открывая стратегический простор для Украины.

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"Спасибо всем, кто сейчас и в наступлении, и в обороне, кто штурмует позиции оккупантов и кто отражает их штурмы, – благодарю всех вас, воины, за храбрость, за стойкость и за каждый метр результата!" – заявил президент. Традиционное выступление перед нацией транслировала пресс-служба его Офиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На этом фоне Зеленский напомнил о подписании указа о награждении наших воинов государственными наградами, в том числе и воинов Воздушных сил. Также наградами отмечены наши разведчики и военнослужащие Вооруженных сил – боевых бригад и подразделений. В общей сложности 331 воин украинской армии.

Глава государства рассказал о плодотворной работе, которая была проведена во внешней политике. За сегодня Зеленский провел часовой разговор со своим польским коллегой Анджеем Дудой, ключевой темой которого стала безопасность Украины и снабжение военной техникой для ВСУ.

"Польша полностью реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО. И это объективная потребность. Мы вместе нарабатываем конкретное содержание для саммита Североатлантического союза в Вильнюсе. Это именно тот момент, когда должны быть разбиты российские предположения, что якобы кто-то в НАТО до сих пор боится России. Они подпитывают российские агрессивные амбиции. Есть и можем их обезвредить. Благодарим Польшу за поддержку Украины и реальное усиление НАТО", – обозначил политик.

Зеленский отметил, что продолжается стремительная подготовка Украины к участию в Лондонской конференции по восстановлению Украины. Ключевой украинский принцип – прост и справедлив, а именно: ни одной руины в нашей стране не останется.

"Все отстроим, все восстановим, и уж точно знаем, какие шаги в каком тайминге и какими силами нужно предпринять, чтобы победить российскую агрессию и нашим восстановлением. Когда развалины исчезают, то проигрывает не просто агрессор, а сама идея агрессии. Это будет", – заверил лидер нации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский назвал ключевую потребность украинцев для обеспечения спокойной размеренной жизни без регулярных жертв от обстрелов России. В первую очередь нам нужен мощный воздушный щит, который защитит украинские города и села от атак вражеских солдат.