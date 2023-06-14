'Воздушный щит и уничтожение основы для террора': Зеленский назвал условия безопасной жизни украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что необходимо сделать, чтобы обеспечить украинцам безопасную жизнь. В первую очередь нам нужен мощный воздушный щит, который защитит украинские города и села от атак РФ.

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Об этом Зеленский заявил во вторник, 13 июня, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что подлый ночной удар оккупантов по Кривому Рогу, унесший жизни 11 человек, в очередной раз показал: Украина вместе с партнерами должна обеспечить такие условия, при которых российский террор станет невозможным.

"Первое – это наш воздушный щит. Достаточное количество систем ПВО достаточной мощности. Плюс современные истребители. Когда будет физически ограничена нашим воздушным щитом российская способность бить по нашим городам и селам, только тогда государство-террорист поймет, что у мира для всех украинцев и у проигрыша для России нет альтернатив", – сказал гарант.

Вторым пунктом является уничтожение самой основы для террора – необходимо сделать невозможным или максимально усложнить производство Россией новых ракет. К сожалению, говорит Зеленский, РФ до сих пор имеет возможность получать важные компоненты для производства ракет, созданные компаниями из разных стран мира, в частности, из некоторых стран, являющихся нашими партнерами.

"Разными путями эти компоненты затем поставляют в Россию. Если взять, к примеру, одну из ракет, которые ударили сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней – преимущественно микроэлектроника – произведены в других странах", – отметил президент.

В настоящее время сформирован список компаний, поставляющих России компоненты для ракет – этот перечень есть у всех партнеров Украины. Весь мир понимает, как РФ пытается всех обмануть.

13 июня Украина провела встречу с дипломатами соответствующих стран. Теперь наше государство ждет выводов и быстрых действий с их стороны, которые, в конце концов, остановят российский ракетный террор.

"Украина применила санкции против всех компаний в России, которы производят ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против всех них. Каждый путь обхода санкций должен закономерно наказываться также на глобальном уровне. Должен быть усилен – максимально – экспортный контроль за критическими компонентами. Если кто-то выступает посредником или работает вместе с Россией, чтобы террористы могли и дальше взрывать жилые дома и убивать людей, то такие субъекты – бизнес или государство – заслуживают ответной реакции мира. Жесткой реакции. Вся информация по этому поводу есть у партнеров", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сделать это гораздо дешевле, чем постоянно тратить новые ракеты для ПВО, чтобы сбивать ими российские воздушные цели, которые летят на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отметил воинов Вооруженных сил Украины, участвующих в освобождении украинских территорий. Он сообщил, что на многих участках фронта есть значительное движение вперед.

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