Украина станет 'стальным дикобразом': в ЕС заверили, что не прекратят поставлять оружие

Европейский Союз намерен продолжить поставлять вооружение украинской армии даже в случае достижения 30-дневного прекращения огня. Таким образом страны ЕС хотят помочь Киеву занять сильную позицию на переговорах и отразить возможную повторную атаку РФ.

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При этом в ЕС отметили, что не намерены прекращать поставки оружия, даже если агрессор потребует этого в качестве условия перемирия. Об этом сообщает DW.

По словам дипломатов из нескольких стран Евросоюза, Украина должна иметь сильные позиции на будущих переговорах. В преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам дипломаты объяснили, что Евросоюз добивается того, чтобы Украина оказалась в наиболее сильной позиции на мирных переговорах, а также могла отказаться от плохой сделки и выбрать наиболее подходящий для себя момент для переговоров.

Другой дипломат также высказал мнение, что во время потенциального прекращения огня следует вооружать Украину.

"Бои все еще продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину "стальным дикобразом". ЕС не должен ослаблять поддержку Украины в случае перемирия, задача союзников – создать ей сильную позицию. Идея в том, чтобы, находясь в сильной позиции, Украина улучшала свои оборонительные возможности и могла продолжать сдерживание в случае возобновления военных действий", – подчеркнули дипломаты ЕС.

Напомним, Франция и Италия в свое время передали Украине две зенитные батареи комплексов Samp-T, однако сейчас у них практически исчерпались запасы ракет Aster-30. Киев обратился к партнерам с просьбой о помощи с пополнением истощенных запасов.

Ранее стало известно, что министры G7 призвали Россию согласиться на прекращение огня, в случае отказа агрессору обещают новые санкции. Отмечается, что согласиться на перемирие РФ должна "на равных условиях и выполнять его в полном объеме".

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