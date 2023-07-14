'Украина стала глобальной силой': Зеленский рассказал о новых переговорах с западными партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых переговорах с западными партнерами. Он подчеркнул, что Украина стала глобальной силой.

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Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения. Соответствующее видео опубликовал офис президента.

"Сегодня принял участие в разговоре в Америке – на конференции с участием руководителей крупнейших и перспективных глобальных компаний, крупнейших филантропов. Инвестиции, рабочие места в Украине, поддержка нашего государства и людей…" – сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас украинцы раскрыли огромный потенциал нашей страны. Но, по словам президента, после войны украинский потенциал должен быть инвестирован в развитие Украины.

"Сейчас украинцы раскрыли огромный потенциал нашей страны. Весь он направлен на нашу защиту. Но когда мы завершим войну, украинский потенциал должен быть инвестирован в украинское развитие. Мир с большим интересом ждет, каким будет это развитие, которое даст миру Украина победы. И это вопрос… Каждый и каждый сейчас в Украине, кто работает для государства, кто планирует работать для государства… каждый и каждый сейчас должны задать этот вопрос себе. И найти ответы", – отметил президент.

Глава государства отметил, что именно Украина должна стать силой глобального развития.

"Украина стала глобальной силой. И должна стать силой глобального развития. Уверен, что так и будет", – резюмировал он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина сегодня находится в центре внимания международных партнеров, в частности, так было и во время саммита НАТО в литовском Вильнюсе. После войны в нашем государстве уважение и внимание к ней будут навсегда зафиксированы в истории.