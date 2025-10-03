Украина "спрячет" производителей оружия от российских атак: Свириденко раскрыла детали

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Правительство приняло решение ограничить доступ к информации о предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Изменения будут касаться данных в открытых реестрах, в частности о местонахождении и производственных мощностях предприятий. Это решение было принято в ответ на многочисленные обращения производителей.

В своем Telegram-канале Свириденко объяснила, что речь идет о сокрытии информации именно из публичных агрегаторов, чтобы посторонние лица не могли получить чувствительные данные. Она добавила, что заложенные предохранители позволят применять нововведения только к оборонным производителям и только на время действия военного положения.

Безопасные условия для развития

По словам премьера, безопасность оборонной индустрии является главным условием для масштабирования производства, внедрения новых технологий и обеспечения украинской армии современным вооружением. Она поблагодарила Министерство обороны за подготовку этого решения и подчеркнула, что оно поможет защитить предприятия от возможных атак и диверсий.

"Усиливаем защиту украинских оружейников от российских атак и диверсий. На запрос производителей Правительство приняло решение ограничить доступ к данным о предприятиях ОПК из публичных реестров, в частности об их местонахождении и производственных мощностях", – подчеркнула Свириденко.

Планирование экспорта оружия

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что государство готовит новые соглашения по контролируемому экспорту вооружений. По его словам, речь идет как о потребностях украинских военных в ближайшие месяцы, так и о долгосрочной перспективе.

Зеленский пояснил, что экспорт тех видов вооружений, которые есть в избытке, позволит привлечь дополнительные средства на производство систем, которых не хватает. Он также сообщил о договоренностях по четырем площадкам для экспорта: в США, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Лондоне во время международной выставки вооружений DSEI министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с руководителем немецкой компании Rheinmetall Армином Паппергером. По словам Шмыгаля, стороны договорились о запуске совместного производства снарядов для Сил обороны. Решение приняли после завершения процедур, и уже 9 сентября определили территорию для строительства нового предприятия.

