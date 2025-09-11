Запуск совместного производства на финишной прямой: Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall

В Лондоне во время международной выставки вооружений DSEI министр обороны Украины Денис Шмыгаль встретился с руководителем немецкой компании Rheinmetall Армином Паппергером. По словам Шмыгаля, стороны договорились о запуске совместного производства снарядов для Сил обороны. Решение приняли после завершения процедур, и уже 9 сентября определили территорию для строительства нового предприятия.

Видео дня

Министр сообщил об этом в своем Facebook, подчеркнув, что сотрудничество охватывает и другие направления – производство бронетехники, ремонтные возможности и развитие систем противовоздушной обороны.

"С господином Паппергером обсудили также развитие направления ПВО, в частности как совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам эффективнее бороться с дронами противника", – написал он.

Оборонительные акценты

Во время выставки Шмыгаль также встретился с представителями других ведущих оборонных компаний. В частности, с руководителем KNDS Deutschland Ральфом Кетцелем обсудил совместное производство систем ПВО Gepard и запуск совместного предприятия с украинским производителем.

Отдельная встреча состоялась с делегацией Lockheed Martin, где речь шла о HIMARS, ATACMS и самолетах F-16. Стороны рассмотрели перспективы кооперации и потенциал интеграции украинских предприятий в глобальные цепочки производства.

Детали договоренностей

С представителями компании Thales обсудили расширение направлений совместного производства. С MBDA – обеспечение украинских военных современными ракетами ASRAAM и Storm Shadow. Во время разговора с BAE Systems акцент сделали на ремонте бронетехники, включая Abrams и CV-90.

Также с компанией Kongsberg подняли вопрос поставки новых комплексов NASAMS и ракет к ним. Шмыгаль подчеркнул, что особое внимание во время всех переговоров уделялось инновационным решениям в сфере ПВО.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания в формате "Рамштайн" назвал основные направления, реализация которых для Украины "критически важна" для адекватного ответа на эскалацию со стороны страны-агрессора.

Среди прочего он определил "регулярные поставки пакетов вооружений", а также "санкции, чтобы у России оставалось меньше ресурсов для войны".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!