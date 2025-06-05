Украина способна самостоятельно производить до 10 млн дронов в год: Умеров сказал, сколько стоило избавиться от зависимости от Китая

Сейчас Украина, несмотря на внешних поставщиков, способна производить до 10 миллионов дронов в год. Чтобы избавиться от зависимости от поставщиков, наша страна вложила целенаправленные инвестиции в производство беспилотников.

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Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров. Именно так он ответил на вопрос, каким образом на производство дронов в Украине повлияло решение Китая перенаправить поставки БПЛА и комплектующих в Россию.

Однако пока что денег на все нужды не хватает, уточнил министр.

"Наша способность в Украине позволяет производить до 10 миллионов дронов в год. Это стоило для нас 11 миллиардов долларов. Мы инвестировали около пяти миллиардов долларов, и сейчас нам не хватает шесть миллиардов долларов. Это то, что я доказал участникам встречи в формате "Рамштайн". В том, что касается FPV, мы можем производить их сами, но мы имеем недостаток в финансировании", – отметил Рустем Умеров.

По словам министра, когда у Украины возникли проблемы с закупкой китайских дронов, пришлось искать аналогичную продукцию в других странах, в первую очередь – у партнеров.

"Впоследствии мы начали программу по локализации производства таких дронов. Мы сначала имели проблемы, но сейчас мы заказываем продукт украинского производства, и этим закрываем эту нехватку", – отметил глава Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, именно с помощью дронов Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперация под названием "Паутина", в результате которой, по официальным данным, был поражен 41 российский военный самолет.

Интересно, что эта операция вызвала восторг там, где на него, казалось бы, нечего было и надеяться. Комментарии, полные одобрения и даже не скрытого злорадства, после 1 июня в сети оставили многие пользователи из Китая.

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