'Мы являемся свидетелями второго раскола империи': операция 'Паутина' вызвала восторг у пользователей соцсетей в Китае – СМИ

Масштабная спецоперация Службы безопасности Украины под названием "Паутина", в результате которой, по официальным данным, был поражен 41 российский военный самолет, вызвала восторг там, где на него, казалось бы, нечего было и надеяться. Комментарии, полные одобрения и едва прикрытого злорадства, после 1 июня в сети оставили множество пользователей из Китая.

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Эти комментарии показали четкую тенденцию: вопреки позиции официального Пекина, среди китайцев растет скептицизм в отношении России и все чаще проявляется пренебрежение к населению страны-"вассала" Поднебесной. На реакцию китайцев на украинский удар 1 июня по составляющей российской "ядерной триады" – стратегической авиации – обратили внимание в Кyiv Іпѕіԁег.

Издание воспользовалось собранными Telegram-каналом "Китайская угроза" комментариями пользователей на китайском политическом новостном портале Guancha. То, что пишут большинство китайцев, показало рост скептицизма граждан КНР в отношении России и пренебрежение, которое часть из них испытывает как к РФ, так и к россиянам.

Так, под новостью об операции "Паутина" на китайском портале на момент публикации материала Кyiv Іпѕіԁег количество комментариев перевалило за тысячу.

Часть комментаторов выражали разную степень восхищения украинской операцией и тезис о том, что Китай должен тщательно изучать украинский опыт.

"Эта тактика украинцев является абсолютно новаторской и заслуживает изучения", "Надо признать, что спецоперации Украины действительно впечатляют и заслуживают того, чтобы у них поучиться", "Этот план хорош. Наша армия может использовать его для удара по американским базам на Гуаме или Окинаве", – писали китайцы.

Комментариев, так или иначе восхваляющих способность Украины наносить удары глубоко вглубь российской территории без использования обычной авиации, а также намекающих на исторические и территориальные претензии Китая к России, насчитывались десятки и десятки.

"Мы наблюдаем второй раскол империи. Это произойдет через 1,5-3 года после падения Путина, и мы будем готовы вернуть то, что когда-то принадлежало нам", "Стратегическое ослабление России пойдет на пользу Китаю", "Хотите ли вы, чтобы Китай оказал военную поддержку захватчику, который до сих пор незаконно оккупирует большую часть китайской территории?", – писали китайцы.

Некоторые же намекали на то, что Россия для Китая, в лучшем случае, плохой "союзник", в худшем же – источник будущих угроз.

"Большой русский - нехороший медведь. Он укусит Китай, когда тот ослабнет", "На кого нацелены стратегические бомбардировщики на российской военной базе к северу от Внешней Монголии?", "Иногда самодовольство и ненадежность России действительно заставляют нас сомневаться, может ли она быть нашим стратегическим союзником", – говорится в комментариях

Хватало и комментаторов, которые откровенно издевались над "сверхдержавой", которая в один миг потеряла треть своей стратегической авиации – и в обозримом будущем не сможет восстановить утраченное.

"Русские всегда были воинственными, но они никогда не умели воевать. Называть их воинственной нацией – это скорее шутка об их беспорядочном образе жизни, бандитской натуре и бездумном существовании, которое заботится только о еде, а не о битве", "Когда Советский Союз распался и Россия осталась с населением в 140 миллионов человек, ей суждено было стать второсортной страной, независимо от того, сколько у нее было ядерных боеголовок", "Слабая империя, которая полагается на ядерное оружие советской эпохи для поддержания своего имиджа", "Возможности России слишком слабы, но ее желания сильны, и она этого не осознает", "Если "переговоры" будут продолжаться в том же духе, Россия понесет еще большие потери", "Это как Перл-Харбор, но Россия спала в гавани, без сигнализации и защиты", – смеялись китайцы.

Впрочем, попадались и комментарии, в которых критиковалась "чрезмерная мягкость" РФ в войне против Украины и отстаивалась необходимость для РФ нанести ядерный удар после подобного позора. Однако на фоне других комментариев их количество было действительно незначительным.

"Пока Запад обсуждает санкции и пакеты вооружений, китайская онлайн-публика делает собственные выводы - многие из них глубоко критикуют Москву. Политические последствия пока могут быть ограниченными, но культурный сигнал четкий: восхищение украинской изобретательностью растет, тогда как уважение к России, даже среди ее якобы партнеров, быстро падает", – резюмировали в Кyiv Іпѕіԁег.

Напомним, 1 июня этого года СБУоперацией "Паутина" устроила черный день для российской авиации. Запущенными из спрятанных в модульных деревянных домиках на фурах дронами атакован ряд военных авиабаз в разных регионах РФ, где базировалась стратегическая авиация России.

В частности, атакована составляющая "ядерной триады" РФ на авиабазе "Оленья", откуда российские бомбардировщики регулярно взлетали для осуществления ударов по Украине.

В Генеральном штабе ВСУ 3 июня назвали точное количество пораженных российских самолетов в результате операции "Паутина": проанализировав и верифицировав всю имеющуюся информацию, там подтвердили уничтожение или повреждение 41 российского самолета.

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