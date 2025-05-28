'Украина сможет в полном объеме себя защищать': Мерц анонсировал подписание важного меморандума, но уклонился от вопроса о Taurus. Видео

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев и Берлин подпишут меморандум о приобретении дальнобойных систем. Это нужно для того, чтобы Украина могла себя защищать и наносить удары по территории РФ.

Видео дня

Соответствующее заявление немецкий политик сделал во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. В то же время Мерц избежал вопрос предоставления Украине ракет TAURUS.

"Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина сможет в полном объеме себя защищать и также поражать военные цели за территорией Украины. Это начало новой формы военно-промышленного сотрудничества между нашими странами", – заявил канцлер Германии.

Он добавил, что меморандум, касающийся тесного производства оружия, будет подписан во второй половине дня.

"Сегодня во второй половине дня будет подписано заявление о намерениях между нашими министрами обороны, речь идет о тесном сотрудничестве о производстве дальнобойного оружия. Мы хотим сделать это производство, мы также хотим, чтобы было совместное производство. О деталях мы будем говорить публично, мы будем заботиться о том, чтобы украинская армия получала все, что ей нужно, что мы можем дать, чтобы Украина успешно оборонялась. Собственно, мы об этом будем говорить также", – подчеркнул Мерц.

Дополняется...