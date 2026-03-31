Украина сегодня ведет не одну, а две войны, – Юлия Тимошенко

Международные олигархи лишают Украину ресурсов, стратегической собственности и возможности определять свое будущее в то время, когда российский агрессор захватывает наши территории. На сегодня почти два десятка ключевых органов государственной власти выведены из подчинения украинскому народу.

Такое заявление сделала лидер "Батькивщины" в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По утверждению политика, всего 17 ключевых органов государственной власти – от Конституционного суда до Счетной палаты – за последние 12 лет выведены из подчинения украинскому народу. Также украинцы лишаются своих самых ценных активов – земли, недр и стратегических предприятий.

"У нас это были государственные предприятия. Принимается закон, их превращают в акционерные общества, не посоветовавшись с народом, и ставят туда иностранный Наблюдательный совет, и законом отделяют это предприятие от государства, и говорят: "Государство больше не может влиять на свой "Энергоатом", на свою "Укрпочту", на свое "Укрэнерго", на свой "Нафтогаз" – там иностранный Наблюдательный совет". А Наблюдательный совет там уже сам все делает – назначает менеджмент, руководителей. Такое себе государство в государстве", – отметила лидер "Батькивщины".

По словам Юлии Тимошенко, из-за бездумного принятия законов действующим парламентом начатый еще в 2014-м процесс потери страны приобретал угрожающие масштабы. Украинцы потеряли возможность управлять своими стратегическими объектами, природными ресурсами и государственными органами власти.

В то же время она уточнила, что речь идет не об отдельных странах, а о глобальных олигархических игроках.

"Европа – это наши друзья и наша цель. Соединенные Штаты – это наш стратегический партнер", – заявила Юлия Тимошенко и пообещала после смены власти отменить все законы, которые уничтожают украинский суверенитет.