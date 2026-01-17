Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что завершить войну в Украине может только тот, кто ее начал – то есть, российский диктатор (итальянский чиновник не назвал его по имени). Украина, по его словам, не может победить в войне и сейчас только пытается выжить.

Однако Украина уже получила "настоящую победу "– она заключается в том, что наша страна до сих пор стоит. С такими словами Гвидо Крозетто в итальянском Сенате аргументировал необходимость поддержки нашего государства.

Что сказал итальянец

"Не Италия не начинала эту войну, не Украина начинала эту войну, не Европа начинала эту войну. НАТО не начинало эту войну. Кто-то ее начал – и это тот самый человек, та самая нация, которая закончит ее завтра", – отметил Гвидо Крозетто, обращаясь к сенаторам своего государства.

Министр обороны Италии подчеркнул: российские агрессоры в Украине начиная с 2022 года, увеличили свое давление на 20 процентов. Но давление и достижения – это разные вещи, и "неустанное наступление Москвы" выросло лишь на полтора процентных пункта. Причем за эти полтора процента прироста оккупированных земель россияне платят бешеную цену – не менее тысячи убитых оккупантов ежедневно.

"Украина не может и никогда не выиграет войну. Украина только пытается выжить. А настоящая победа Украины заключается в том, что она до сих пор стоит", – отметил Гвидо Крозетто.

После такой речи Сенат поддержал предложенную Гвидо Крозетто очередную передачу Украине военной техники, материалов и оборудования.

Кто такой Гвидо Крозетто

65-летний итальянский политик и бизнесмен, министр обороны (с октября 2022 года) в правительстве Джорджи Мелони в политику пришел еще юношей – в возрасте 25 лет он стал экономическим советником премьер-министра Джованни Гориа.

Именно он вместе с Джорджией Мелони и Иньяцио Ла Руссой создал партию "Братья Италии", и возглавлял ее первые два года ее существования.

В правительстве Мелони именно Крозетто считается самым горячим и стойким сторонником Украины. Когда в феврале 2023 года он заявил, что украинское сопротивление является "битвой за свободу, за международное право и вообще за Европу", основатель террористической ЧВК Вагнера Пригожин лично назначил вознаграждение в размере €15 млн за убийство Крозетто.

Как сообщал OBOZ.UA, Гвидо Крозетто признал, что Италия сейчас не готова и в ближайшем будущем не будет готова к военному нападению – ни со стороны России, ни со стороны любой другой страны.

