Министр обороны Италии признал неготовность страны к любому нападению

В Италии признали, что она не будет готова к военному нападению ни со стороны России, ни со стороны любой другой страны. В Риме объяснили это недостаточными инвестициями в оборону в течение последних 20 лет.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Риме, передает The Guardian.

Министр заговорил об этом, поскольку напряженность между Россией и НАТО обостряется после вторжения дронов в Польшу.

"Мы не готовы ни к нападению со стороны России, ни к нападению со стороны другой страны. Я уже давно это говорю. Я думаю, что наша задача – дать этой стране возможность защитить себя, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас – я имею в виду не только Путина, я имею в виду кого угодно", – подчеркнул Крозетто.

Италия будет тратить больше на укрепление обороны

Вместе с другими странами НАТО Италия согласилась значительно увеличить расходы на оборону в течение следующего десятилетия, даже если эта политика является крайне непопулярной среди итальянцев.

В 2024 году расходы Италии на оборону составляли лишь 1,5% от ВВП – что является нижним пределом среди 32 членов НАТО. Страна обязалась увеличить этот показатель до 5% к 2035 году.

"Правительство Джорджи Мелони разработало креативные методы бухгалтерского учета для покрытия этих расходов, в частности определив инфраструктурные проекты, например, спорный мост стоимостью 13,5 млрд евро, соединяющий материковую Италию с Сицилией, как военные расходы", – сказано в статье.

По оценкам Крозетто, на создание автономной системы противовоздушной обороны Италии понадобится не менее шести лет, этот процесс продлится до 2031 года.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что мир в Украине в ближайшее время маловероятен. По его словам, до Рождества не стоит ожидать никаких конкретных результатов.

