Украина присоединится к европейскому проекту 'Стена дронов': когда подпишут декларацию

Украина готова участвовать в масштабном совместном европейском проекте "Стена дронов", чтобы играть активную роль в защите Европы от российской угрозы. Более того, украинская сторона рассчитывает на подписание соответствующей совместной с партнерами декларации уже в октябре этого года.

А пока Украина готова уже сейчас отправлять технические команды для подготовки групп, которые станут частью проекта. Об этом 26 сентября заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по факту заседания в Еврокомиссии стран-участниц проекта.

Встреча в ЕК

Заседание состоялось при участии еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас, министров обороны Дании, Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии и Болгарии, а также представителей НАТО. Во время разговора они сфокусировались на конкретных шагах реализации этого проекта, инициированного Еврокомиссией.

Как отметил Денис Шмыгаль, "Стена дронов" создаст принципиально новую оборонную экосистему в Европе, частью которой должна быть и Украина.

"Вместе с союзниками мы будем координировать наше противодействие провокациям России в небе и внедрять эффективные решения", – отметил министр обороны Украины.

По его словам, Украина является признанным лидером в сфере беспилотных технологий. И в качестве такого лидера наша страна готова делиться с ЕС, НАТО и странами-соседями опытом сбивания российских дронов.

Также на встрече обсудили и участие наших производителей в проекте, ведь Украина уже имеет инновационные разработки, проверенные на практике, добавил Денис Шмыгаль.

Что такое "Стена дронов"

Как сообщалось еще весной, страны НАТО, используя современные технологии, решили создать "Стену дронов" для защиты своих границ с Россией. Этот проект имеет стратегическое значение для стран НАТО, граничащих с РФ.

Цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты границ от провокаций "со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды". Использование дронов и других технологий позволит быстро реагировать на потенциальные угрозы и обеспечить постоянный мониторинг границ. Это, в свою очередь, поможет предотвратить несанкционированные пересечения границы и другую деятельность, которая может угрожать безопасности.

Напомним, что на первую встречу по реализации проекта "Стена дронов" пригласили только семь государств-членов ЕС – Эстонию, Латвию, Финляндию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию, – и Украину.

Такой выбор участников не стал неожиданным – инициаторы проекта в ЕК собрались в первую очередь оценить потребности государств, которые уже столкнулись с угрозами беспилотных атак и вторжений, в частности Румынии и Польши. Евросоюз вместе с партнерами решил определить, какие шаги необходимо предпринять для создания и укрепления "дронного барьера".

Что предшествовало

С начала сентября уже произошел ряд инцидентов, связанных с российскими беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство стран НАТО, что вызвало беспокойство и осуждение со стороны Польши, Румынии и Альянса в целом. Так, 10 сентября состоялось массированное вторжение БПЛА россиян в воздушное пространство Польши.

В НАТО осудили эти и другие аналогичные действия России и назвали их частью "тактики дестабилизации". В ответ на инциденты Альянс применил статью 4 Североатлантического договора, что позволяет государствам-членам обсуждать ситуацию и координировать действия в случае угрозы. Также была запущена инициатива "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга.

Как сообщал OBOZ.UA, один из последних случаев таких российских провокаций произошел 19 сентября, когда российские истребители МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии.

Из-за этого инцидента Эстония впервые инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось 22 сентября.

