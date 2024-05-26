"Стена дронов": страны НАТО разрабатывают новый проект для защиты от российских провокаций

Страны НАТО, включая Финляндию, Норвегию, Польшу и страны Балтии, планируют создать "стену дронов" для защиты своих границ с Россией, используя современные технологии для предотвращения контрабанды и провокации. Также обсуждаются планы эвакуации населения в случае конфликта по обеспечению безопасности граждан.

Об этом пишет Financial Times. "Это совершенно новая вещь – стена беспилотников, простирающаяся от Норвегии до Польши. Цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ от провокаций со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды ", – заявила министерша внутренних дел Литвы Агне Белотайте в интервью Балтийской новостной службе.

Подробности по проекту пока не предоставляются, но министры отмечают важность этого проекта для обеспечения безопасности своих границ. Мари Рантанен, министр внутренних дел Финляндии, отметила в интервью общественному вещателю Yle, что план "стена дронов" будет совершенствоваться со временем и может помочь защитить 1340-километровую границу Финляндии с Россией.

Этот проект имеет стратегическое значение для стран НАТО, граничащих с Россией. Использование дронов и других технологий позволит быстро реагировать на потенциальные угрозы и обеспечить постоянный мониторинг границ. Это, в свою очередь, поможет предотвратить несанкционированные пересечения границы и другую деятельность, которая может угрожать безопасности.

В дополнение к проекту "стена дронов", шесть стран НАТО также обсудили планы эвакуации значительной части своего населения в случае конфликта. Представители Финляндии выразили удивление тем, что Украина покинула свое гражданское население на линии фронта или вблизи нее. Они отметили, что оборонные планы Финляндии предусматривают эвакуацию населения пограничных районов для обеспечения их безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия планирует совершить ряд террористических нападений в Великобритании и странах НАТО. Для этого страна-агрессор вербует ультраправых экстремистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!