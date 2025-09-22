Словакию и Венгрию не пригласили на встречу по 'Стене дронов': будут 7 стран-членов ЕС и Украина

26 сентября по инициативе еврокомиссара по вопросам обороны Андриуса Кубилюса состоится встреча Европейского Союза по реализации проекта "Стена дронов". К участию пригласили семь государств-членов ЕС – Эстонию, Латвию, Финляндию, Литву, Польшу, Румынию и Болгарию, а также Украину. В то же времяпредставителей Словакии и Венгрии на это событие не пригласили.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье в комментарии "Суспільному". По его словам, встреча станет продолжением визитов президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и комиссара Кубилюса в страны региона в начале сентября. Планируется оценить потребности государств, которые уже столкнулись с угрозами беспилотных атак и вторжений, в частности Румынии и Польши. ЕС вместе с партнерами должен определить, какие шаги необходимо предпринять для укрепления "дронного барьера".

Украина получила приглашение, а Словакия и Венгрия – нет

"Во время встречи обсудят визиты в эти страны, которые президент фон дер Ляйен и комиссар Кубилюс совершили ранее в этом месяце. Это также конкретное продолжение создания дронного барьера, поскольку недавние атаки и вторжения уже продемонстрировали свою необходимость в Румынии и Польше. Страны-члены остаются главными в этом вопросе. Мы посмотрим, что их интересует, как мы можем им помочь, каковы их возможности, какие их потребности, и после обсуждения этого вопроса мы решим, какие потенциальные следующие шаги сделать, совместно с этими странами-членами, Украиной и другими странами-членами", — сказал представитель Еврокомиссии.

Ренье подтвердил, что Украина также получила приглашение к участию во встрече. Кто именно из украинских чиновников присоединится к обсуждению, пока не уточняется. Представители Еврокомиссии отметили, что дискуссия имеет целью согласовать совместные действия ЕС и Украины в противодействии беспилотным угрозам.

Что предшествовало

За последние дни произошел ряд инцидентов, связанных с российскими беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство стран НАТО, что вызвало беспокойство и осуждение со стороны Польши, Румынии и Альянса в целом.

В НАТО осудили действия России и назвали их частью "тактики дестабилизации". В ответ на инциденты Альянс применил статью 4 Североатлантического договора, что позволяет государствам-членам обсуждать ситуацию и координировать действия в случае угрозы. Также была запущена инициатива "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга.

Так, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Летательные аппараты находились над территорией страны около 12 минут. В ответ МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ и вручил ему ноту протеста. Из-за этого инцидента Эстония инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое запланировано на 22 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию. Там убеждены: этот акт агрессии был совсем не случайным.

