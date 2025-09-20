'Оправданный шаг': в Эстонии после вторжения самолетов РФ в воздушное пространство призывают закрыть восточную границу

Председатель эстонской консервативной партии Isamaa ("Отечество") Урмас Рейнсалу выступил за закрытие восточной границы страны. Он считает, что такой шаг необходим после того, как три истребителя Российской Федерации МиГ-31 нарушили воздушное пространство.

"Я считаю целесообразным ответить на эту растущую провокационную активность России закрытием восточной границы. Ситуация с безопасностью явно становится напряженной, в том числе на восточной границе, и я считаю, что это адекватный ответ на поведение РФ", – сказал Рейнсалу вещателю ERR.

Политик заявил, что Таллину следует проконсультироваться со своими южными соседями, чтобы этот шаг можно было реализовать совместно.

"Нам также необходимо рассмотреть, какие у нас есть варианты, какие инструменты мы можем использовать, чтобы осудить действия России и отреагировать на них. И я думаю, что это оправданный шаг", – добавил он.

У министра внутренних дел другая позиция

Руководитель МВД Эстонии Игорь Таро, представитель либеральной политсилы Eesti 200 ("Эстония 200"), сообщил, что закрытие сухопутной границы с РФ сейчас не обсуждается, поскольку произошло нарушение воздушного пространства, а не провокация на суше.

При закрытии пунктов пропуска оцениваются угрозы на пограничных переходах и зеленых зонах границы, а также в районе Чудского озера.

"Сейчас там существенных изменений нет. Но мы обсуждаем и анализируем ситуацию. Если мы сочтем, что это необходимо сделать, это будет сделано. В настоящее время такого понимания относительно сухопутной границы нет", – указал Таро.

Министр считает, что необходимости в таком шаге нет, а заявления Рейнсалу являются политическим трюком.

Что предшествовало

Утром в пятницу, 19 сентября, три истребителя МиГ-31 ВКС РФ без разрешения и с выключенными транспондерами залетели на территорию Эстонии и оставались там почти 12 минут.

Истребители F-35 ВВС Италии, в настоящее время дислоцированные в Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, отреагировали на инцидент и сопроводили российские военные самолеты за пределы воздушного пространства Эстонии.

Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна отметил, что это уже четвертый случай нарушения Российской Федерацией эстонского воздушного пространства за 2025 год.

МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ в Таллинне. Кроме того, страна активировала 4-ю статью НАТО для консультаций с союзниками.

Как писал OBOZ.UA, в Москве попробовали откреститься от инцидента. Появление сразу трех своих МиГ-31 в эстонском небе в министерстве обороны государства-агрессора объяснили "плановым перелетом" из Карелии в Калининград.

