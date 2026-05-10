Украина присоединилась к масштабным учениям НАТО в Балтийском море: какие сценарии будут отрабатывать

Швеция вместе с союзниками по НАТО и украинскими военными проводит масштабные учения Aurora 26 в Балтийском море. Маневры стартовали 27 апреля и продлятся до 13 мая. Участие в них принимают 18 тысяч военных из 12 стран Альянса и Украины.

О проведении учений сообщили в Вооруженных силах Швеции. В сообщении говорится, что во время учений союзники отрабатывают сценарии усиления обороны стратегически важных территорий и реагирования на потенциальные угрозы для Альянса.

Руководитель учений контр-адмирал Йонас Викстрем заявил, что одним из ключевых элементов коллективной обороны является способность быстро перебрасывать подразделения в нужный район. По его словам, военные должны прибыть "в правильное место, в правильное время и с необходимыми возможностями".

Учения стали первыми для Швеции после ее полноценного вступления в НАТО. Основное внимание сосредоточено на защите острова Готланд и отработке быстрой переброски войск и техники в регион Балтийского моря.

Усиление обороны

Во время финальной фазы Aurora 26 на остров Готланд перебросили более тысячи военных. Союзники также направили подразделения противовоздушной обороны, логистические группы и пехоту.

Украина участвует в учениях с несколькими командами операторов дронов. В Швеции отметили, что украинские военные делятся опытом современной войны и практикой применения беспилотников на фронте. И это, пожалуй, одна из самых внимательных частей учений для партнеров, учитывая опыт Украины в войне против России.

Контрадмирал Викстрем также заявил, что перемещение союзных сил через территорию Швеции подтвердило способность страны поддерживать международные войска и обеспечивать передвижение подразделений между государствами НАТО.

Сценарии учений

Основным элементом маневров стала отработка обороны Балтийского моря и реагирования на кризисные ситуации. Особое внимание уделили быстрой переброске сил с материковой части Швеции на Готланд, который считается ключевой точкой для контроля региона.

В учениях задействовали американские, британские, датские и другие союзные подразделения. Военные тренируются действовать совместно в случае угрозы для государств НАТО и координировать работу между различными видами войск.

В шведском командовании отметили, что Aurora 26 проходит на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе из-за войны России против Украины. В сообщении указано, что эти маневры должны усилить сдерживание потенциальных угроз и укрепить оборону Швеции, НАТО и европейского региона в целом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что шведская береговая охрана провела осмотр судна, которое подозревают в причастности к так называемому российскому теневому флоту. Инцидент произошел 3 мая в территориальных водах Швеции неподалеку Треллеборга, примерно в 14:00. Судно Jin Hui вызвало подозрения из-за использования вероятно фальшивого флага, а также из-за вопросов относительно технического состояния и страхования.

