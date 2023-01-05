Украина предлагала России формулу мира, но России не нужен мир: Зеленский ответил Путину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, решившему ввести якобы режим прекращения огня в Украине на Рождество. Глава государства заявил, что Украина предлагала России формулу мира, но Кремлю не нужны ни перемирие, ни мир.

Видео дня

Об этом он сказал в вечернем обращении 5 января. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале главы государства.

"15 ноября была представлена украинская формула мира. Один из ее пунктов предусматривает вывод российских оккупационных войск из территории нашей страны. Это – гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тысячи", – сказал он.

По словам Зеленского, 12 декабря Россия получила предложение приступить к выполнению формулы мира по выводу оккупационных войск именно на Рождество. По состоянию на тот день количество ликвидированных российским солдат было около 95 тысяч.

Оба предложения Украины Кремль, видимо, не услышал. Поскольку на сегодняшний день оккупанты потеряли убитыми на войне уже почти 110 тысяч своих солдат.

"Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказываясь от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизнь и тем более не стремятся к миру", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что сейчас же, объявляя призрачное перемирие, они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинских защитников на Донбассе и подогнать поближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованные. Но все это может дать россиянам лишь очередное увеличение потерь.

"Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России обрели смелость хотя бы на 36 часов хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере", - отметил Зеленский.

"Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. день, пока ваши солдаты на нашей земле.И война закончится – тогда, когда ваши солдаты пойдут, или мы их выгоним. Пусть забирают унитазы – они им в пути понадобятся – и возвращаются к себе. За нашу границу. С 1991 года", – добавил он.

Кроме того, по словам Зеленского, четверг выдался очередным активным дипломатическим днем. Сегодня еще четыре лидера государств-партнеров были полностью информированы об украинских оборонных нуждах и о ближайших планах страны-террориста России.

"России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы. Мир будет знать во всех деталях – как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его осуществит. Мы это обеспечим", – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что оборона Украины укрепляется ежедневно. В частности, он со всеми лидерами обязательно обсуждает две вещи – больше оборонной поддержки, то есть больше оружия для нашей армии и больше защиты всем украинцам – защита на земле, в небе и на море.

Зеленский уточнил, что сегодня провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Хорватия готова быть лидером в тех усилиях, которые необходимы для очистки нашей земли от неразорвавшихся российских мин и снарядов.

В то же время разговор с премьер-министром Латвии Артурсом Кришьянисом Кариньшом также был посвящен тому пути, который должен пройти весь наш континент, чтобы после поражения российской агрессии была гарантирована по-настоящему надежная безопасность.

Кроме того, разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом касался многих элементов безопасности в нашем Черноморском регионе. В частности, обеспечение продовольственной безопасности и то, что нужно сделать для ядерной безопасности и недопущения любых радиационных инцидентов, угрозу которых Россия сделала, к сожалению, вполне реальной.

Также содержательным и своевременным был сегодняшний разговор Зеленского с премьер-министром Испании Санчесом. В преддверии новой встречи в формате "Рамштайна" очень важно, чтобы каждый из наших партнеров знал на сто процентов реальную ситуацию на передовой и то, к чему готовы наши Силы обороны.

Глава государства отдельно поблагодарил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца за решение усилить оборону Украины.

"Сегодня же провел и заседание Ставки – посвящено прежде всего потребностям Вооруженных сил Украины и всех наших Сил обороны и безопасности. Мы понимаем, что должны использовать в ближайшее время – январь и начало февраля, чтобы быть готовыми к любым попыткам террористов ввести в действие новые мобилизационные ресурсы России Я хочу сегодня отметить наших бойцов 54-й отдельной механизированной бригады, которые уже много месяцев успешно удерживают позиции на Бахмутском направлении, а также бойцов 35-й бригады морской пехоты за постепенное, шаг за шагом, освобождение наших территорий на Донецком направлении. Благодарю, воины!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в Украине на Рождество, который якобы будет действовать по всей линии боевого соприкосновения с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января. В ответ в Офисе президента Украины заявили, что для России перемирие начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий.

Добавим, что глава РПЦ Кирилл призвал к рождественскому перемирию в Украине, цинично назвав войну "междоусобным конфликтом".