Украина получит все, что нужно для поддержки наших воинов: Зеленский о важных оборонных решениях союзников

Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры передадут Украине все необходимое для поддержки украинских воинов на фронте. Он поблагодарил европейских политиков за план ускорения поставок снарядов для артиллерии ВСУ, а также США – за новый пакет военной помощи.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 390-го дня войны с Россией. Видео опубликовали на официальном Youtube-канале ОП в понедельник, 20 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он напомнил, что в плане, который согласовали европейские политики о боеприпасах для украинской армии, предусмотрены как неотложные поставки, так и их производство. Вес этого решения – 2 миллиарда евро.

"Это стратегический шаг. То, что придает уверенности в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом. Спасибо всем нашим партнерам в Европе! Всем, кто действительно заинтересован, чтобы Европа была сильной и свободной", – сказал президент.

Зеленский также поблагодарил главу Штатов Джо Байдена и Конгресс США за новый оборонный пакет на 350 миллионов долларов. Это ракеты для "Хаймарсов", артиллерийские и другие боеприпасы. "Все что действительно необходимо, чтобы поддержать наших воинов", – отметил политик.

Президент рассказал, что провел три международных разговора – с канцлером Австрии Карлом Негаммером, премьером Ирландии Лео Варадкаром и с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"С канцлером Австрии обсудили наше двустороннее сотрудничество – гуманитарные и политические вопросы. А также наши общие возможности восстановить справедливость, нарушенную российской агрессией. Я поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала по агрессии России против нашего государства", – сказал он.

Политик также поблагодарил представителя Ирландии за присоединение его государства к этой группе.

"Круг партнеров, готовых работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется. И делает перспективу наказания все более реалистичной", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что недостаточно привлечь к ответственности виновных в преступлениях, порожденных агрессией. Нужно также наказание – вполне справедливое и законное – за самое первоначальное преступление, породившее все другие преступления этой войны. Это обеспечит специальный трибунал.

"С премьер-министром Нидерландов Марком Рютте мы сосредоточились в разговоре на оборонных вопросах, на вполне практических шагах, которые помогут реализовать нашу формулу мира. Я проинформировал о ситуации на передовой, о наших основных потребностях и возможностях. Спасибо господину премьер-министру за полное понимание ситуации и за неизменную веру в то, что сила европейских ценностей крепче, чем российская ненависть к европейской свободе", – отметил президент Украины.

Зеленский также отметил бойцов, которые бьются за наше государство с российскими оккупантами.

"56-я и 57-я отдельные мотопехотные бригады – спасибо вам, ребята! Спасибо за силу и устойчивость в обороне Бахмута! Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, десантники "Семьдесят девятки", морпехи 35-й отдельных бригад, 74-й отдельный разведбат, наши артиллеристы 55-й бригады "Запорожская Сечь" – я рад, что могу неизменно благодарить вас за результаты, за прочность, за стойкость на Донетчине! Херсонское направление... 406-я отдельная артиллерийская бригада и 131-й отдельный разведбат – молодцы, ребята! Неизменно меткие, неизменно сильные!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который оценивают в $350 млн. Среди прочего, в ближайшее времяВСУ получат больше боеприпасов для HIMARS и гаубиц, боеприпасов для БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое оборудование.

В то же время министры иностранных дел странЕвросоюза в понедельник, 20 марта, утвердили план совместных поставок боеприпасов для Украины. Он предполагает передачу Киеву 1 млн артиллерийских снарядов в течение года.

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