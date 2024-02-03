Украина передала Никарагуа ноту протеста из-за визита российской делегации из оккупированного Крыма

Министерство иностранных дел Украины передало правительству Никарагуа ноту протеста в связи с приездом российской делегации из временно оккупированного Крыма. По словам спикера МИД Олега Николенко, украинской стороной протест был заявлен 31 января.

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Стоит отметить, что оккупанты приезжали в Никарагуа с целью "подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В дипломатическом ведомстве отметили, что подобные действия со стороны Никарагуа грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нормы международного права, в частности, устав ООН.

В МИД напомнили правительству Никарагуа, что АР Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью территории Украины, в отношении которой представители российской оккупационной администрации не имеют никакой правосубъектности.

Также в заявлении министерства говорится, что представительство президента Украины в АР Крым со своей стороны также обращалось с официальным письмом в Министерство иностранных дел Украины с просьбой принять меры для надлежащего реагирования на нарушение международного права, которое было выявлено в процессе мониторинга испаноязычных источников информации.

Напомним, в 2022 году президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил пребывать на территории своей страны иностранным войскам в якобы гуманитарных целях. В первую очередь речь идет о вооруженных силах РФ.